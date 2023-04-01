Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков основного состава Арсенала за матч с Лидсом
Арсенал победил 4:1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 29-м туре чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле разгромил "Лидс" – 4:1. В одной из атак принял участие украинец Александр Зинченко (предголевой пас). В общей сложности он провел на поле 85 минут.
Тем не менее, от статистического ресурса whoscored Александр Зинченко получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава "Арсенала" – 6.8 (такую же оценку получил Томас Партей). Ниже оценена игра только вышедших на замену игроков "Арсенала".
После 29-ти сыгранных матчей "Арсенал" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на восемь очков. Но у второй команды есть один матч в запасе.
Статистика Александра Зинченко: один удар, 116 касаний мяча (больше всего среди всех игроков на поле), 96 передач, из которых 78 – точные.
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