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Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков основного состава Арсенала за матч с Лидсом

Наши за границей
(1 голосов)

Арсенал победил 4:1

Зинченко получил самую низкую оценку среди игроков основного состава Арсенала за матч с Лидсом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В 29-м туре чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле разгромил "Лидс" – 4:1. В одной из атак принял участие украинец Александр Зинченко (предголевой пас). В общей сложности он провел на поле 85 минут.

Тем не менее, от статистического ресурса whoscored Александр Зинченко получил самую низкую оценку среди всех игроков стартового состава "Арсенала" – 6.8 (такую же оценку получил Томас Партей). Ниже оценена игра только вышедших на замену игроков "Арсенала".

После 29-ти сыгранных матчей "Арсенал" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на восемь очков. Но у второй команды есть один матч в запасе.

Статистика Александра Зинченко: один удар, 116 касаний мяча (больше всего среди всех игроков на поле), 96 передач, из которых 78 – точные.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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Hate_Hate (Ukraine )
01.04.2023 в 20:22
Наверное забыл проплатить ресурсу за хорошие оценки
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