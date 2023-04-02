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Соболь начнет игру против Монако в запасе

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Потенциально, 10-й матч для Эдуарда в Лиге 1

Соболь начнет игру против Монако в запасе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" сыграет на выезде против "Монако". Начало встречи – 18:05.

Эдуард Соболь не попал в стартовый состав своей команды в эту игру. Украинский защитник начнет поединок на скамейке для запасных.

В этом сезоне 27-летний украинец принял участие в 9 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет 1 ассист.

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В статье: Эдуард Соболь Монако Страсбур
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