Соболь начнет игру против Монако в запасе
Потенциально, 10-й матч для Эдуарда в Лиге 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" сыграет на выезде против "Монако". Начало встречи – 18:05.
Эдуард Соболь не попал в стартовый состав своей команды в эту игру. Украинский защитник начнет поединок на скамейке для запасных.
В этом сезоне 27-летний украинец принял участие в 9 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет 1 ассист.
???? #ASMRCSA | Notre Sponsor Régional @Numerize vous présente le ???????????????? ???????? ????????́???????????????? du Racing face à l'@AS_Monaco ! ⚔️— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 2, 2023
???? Suivez le match en direct commenté ici ⤵️
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