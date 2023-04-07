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Леоненко: Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов

Наши за границей
(4 голосов)

Виктор Леоненко раскритиковал украинского вингера

Леоненко: Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался об адаптации Михаила Мудрика в "Челси".

"В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ. Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборы не проходил! Странные есть в Англии людишки", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Ранее британское издание Goal назвало трансфер Мудрика одним из худших в клубе в этом сезоне. На счету Михаила 1 ассист в 8 матчах в АПЛ. Лондонский клуб заплатил "Шахтеру" за переход украинца 70+30 миллионов евро.

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В статье: Виктор Леоненко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.04.2023 в 15:36
Ну тут важко не погодитись з алконавтом..
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