Леоненко: Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов
Виктор Леоненко раскритиковал украинского вингера
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался об адаптации Михаила Мудрика в "Челси".
"В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ. Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборы не проходил! Странные есть в Англии людишки", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.
Ранее британское издание Goal назвало трансфер Мудрика одним из худших в клубе в этом сезоне. На счету Михаила 1 ассист в 8 матчах в АПЛ. Лондонский клуб заплатил "Шахтеру" за переход украинца 70+30 миллионов евро.
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Источник:Telegram
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07.04.2023 в 15:36
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