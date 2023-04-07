Леоненко: Мудрик не готов к АПЛ? Он и к нашему чемпионату не готов

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко высказался об адаптации Михаила Мудрика в "Челси".

"В Англии эксперты пишут, что Мудрик не готов к требованиям АПЛ. Мне кажется, он не готов и к нашему чемпионату. Он же сборы не проходил! Странные есть в Англии людишки", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

Ранее британское издание Goal назвало трансфер Мудрика одним из худших в клубе в этом сезоне. На счету Михаила 1 ассист в 8 матчах в АПЛ. Лондонский клуб заплатил "Шахтеру" за переход украинца 70+30 миллионов евро.