14-й из 15-ти. Мудрик - один из худших трансферов Челси в нынешнем сезоне по версии Goal

Авторитетное издание Goal опубликовало рейтинг, по версии своих журналистов, лучших трансферов " Челси " текущего сезона.

Всего в списке 15 трансферов. Лучшим переходом клуба журналисты считают трансфер Энцо Фернандеса.

А вот украинец Михаил Мудрик – на предпоследнем, 14-м месте. Ниже его только нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

"В отличие от Фернандеса, первые три месяца Мудрика в "Челси" стали огромным разочарованием.

"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив "Арсенал", но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против "Ливерпуля" на "Энфилде" в феврале, он выглядел как рыба на суше.

Мудрик еще не открыл счет своих голов за "Челси", несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ.

Плохие выступления бывшего вингера донецкого "Шахтера" уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет вносить серьезные изменения на поле и за его пределами", - так издание пояснило расположение Мудрика в рейтинге.