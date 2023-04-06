14-й из 15-ти. Мудрик - один из худших трансферов Челси в нынешнем сезоне по версии Goal
Ниже только Обамеянг
Getty Images / Global Images Ukraine
Авторитетное издание Goal опубликовало рейтинг, по версии своих журналистов, лучших трансферов "
Всего в списке 15 трансферов. Лучшим переходом клуба журналисты считают трансфер Энцо Фернандеса.
А вот украинец Михаил Мудрик – на предпоследнем, 14-м месте. Ниже его только нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.
"В отличие от Фернандеса, первые три месяца Мудрика в "Челси" стали огромным разочарованием.
"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив "Арсенал", но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против "Ливерпуля" на "Энфилде" в феврале, он выглядел как рыба на суше.
Мудрик еще не открыл счет своих голов за "Челси", несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ.
Плохие выступления бывшего вингера донецкого "Шахтера" уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет вносить серьезные изменения на поле и за его пределами", - так издание пояснило расположение Мудрика в рейтинге.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Энцо Фернандес;
2. Уэсли Фофана;
3. Жоау Феликс;
4. Бенуа Бадьяшиль;
5. Чезаре Казадеи;
6. Калиду Кулибали;
7. Рахим Стерлинг;
8. Нони Мадуэке;
9. Марк Кукурелья;
10. Денис Закария;
11. Корни Чуквуемека;
12. Давид Фофана;
13. Габриэль Слонина;
14. Михаил Мудрик;
15. Пьер-Эмерик Обамеянг.
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