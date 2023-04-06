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14-й из 15-ти. Мудрик - один из худших трансферов Челси в нынешнем сезоне по версии Goal

Наши за границей
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Ниже только Обамеянг

14-й из 15-ти. Мудрик - один из худших трансферов Челси в нынешнем сезоне по версии Goal

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное издание Goal опубликовало рейтинг, по версии своих журналистов, лучших трансферов "Челси" текущего сезона.

Всего в списке 15 трансферов. Лучшим переходом клуба журналисты считают трансфер Энцо Фернандеса.

А вот украинец Михаил Мудрик – на предпоследнем, 14-м месте. Ниже его только нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

"В отличие от Фернандеса, первые три месяца Мудрика в "Челси" стали огромным разочарованием.

"Синие" выиграли погоню за высоко оцененного украинца, опередив "Арсенал", но кроме обнадеживающего дебюта со скамейки запасных против "Ливерпуля" на "Энфилде" в феврале, он выглядел как рыба на суше.

Мудрик еще не открыл счет своих голов за "Челси", несмотря на то, что имел шансы, и, похоже, физически не готов к требованиям футбола АПЛ.

Плохие выступления бывшего вингера донецкого "Шахтера" уже становятся поводом для беспокойства для официальных лиц клуба накануне лета, которое, вероятно, будет вносить серьезные изменения на поле и за его пределами", - так издание пояснило расположение Мудрика в рейтинге.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Энцо Фернандес;

2. Уэсли Фофана;

3. Жоау Феликс;

4. Бенуа Бадьяшиль;

5. Чезаре Казадеи;

6. Калиду Кулибали;

7. Рахим Стерлинг;

8. Нони Мадуэке;

9. Марк Кукурелья;

10. Денис Закария;

11. Корни Чуквуемека;

12. Давид Фофана;

13. Габриэль Слонина;

14. Михаил Мудрик;

15. Пьер-Эмерик Обамеянг.

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В статье: Челси (Лондон) Пьер-Эмерик Обамейянг Михаил Мудрик Энцо Фернандес
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
06.04.2023 в 22:14
А що за Слоніни і Казадеї і чим вони краще Михайла?"!
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