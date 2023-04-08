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Алексей Сыч не попал в заявку Кортрейка на матч чемпионата Бельгии

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Последний раз украинец играл в середине января

Алексей Сыч не попал в заявку Кортрейка на матч чемпионата Бельгии

twitter.com/kvkofficieel

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Бельгии "Кортрейк" провел матч 32-го тура против "Эупена". Игра закончилась вничью 0:0.

Примечательно, что в заявку "Кортрейка" снова не попал украинский легионер Алексей Сыч. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Сыч последний раз играл за "Кортрейк" 15-го января 2023-го года. Это был матч 20-го тура против "Гента".

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В статье: Алексей Сыч
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