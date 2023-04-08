Алексей Сыч не попал в заявку Кортрейка на матч чемпионата Бельгии

В чемпионате Бельгии "Кортрейк" провел матч 32-го тура против "Эупена". Игра закончилась вничью 0:0.

Примечательно, что в заявку "Кортрейка" снова не попал украинский легионер Алексей Сыч. Он продолжает восстанавливаться после травмы.

Сыч последний раз играл за "Кортрейк" 15-го января 2023-го года. Это был матч 20-го тура против "Гента".