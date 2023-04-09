Лэмпард: Все заслуживают играть за Челси. От Ковачича до Мудрика
Тренер выделил украинца как новичка команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал состояние команды перед матчем против "Реала" в Лиге чемпионов.
“ – Как вы подходите к игре против "Реала"? Есть обеспокоенность.
– Если вы беспокоитесь, то не смотрите. Игроки не должны переживать. Когда они переходят в “Челси”, то должны этого ожидать.
Все футболисты заслуживают играть за "Челси". Начиная с Матео Ковачича, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и выступал в полуфинале чемпионата мира, заканчивая только присоединившимся Михаилом Мудриком. Если они здесь, то прошли определенный путь, на то есть какие-то причины”, - сказал Лэмпард.
Отметим, что кроме Мудрика в этом сезоне к “Челси” присоединились еще 15 новых игроков.
Напомним, что уже 12 апреля "Челси" в гостях проведет первый матч четвертьфинала ЛЧ против "Реала".
Популярное сейчас
- Павелко не явился на заседание суда 4 и 6 апреля из-за коронавируса, однако 8 апреля уже был в ресторане Киева – ФОТО
- Силы обороны ликвидировали еще около полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Динамо подбирается к Заре, поражения Миколенко и Мудрика. Главные новости за 8 апреля
- Британский журналист: Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО