Лэмпард: Все заслуживают играть за Челси. От Ковачича до Мудрика

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал состояние команды перед матчем против "Реала" в Лиге чемпионов.

“ – Как вы подходите к игре против "Реала"? Есть обеспокоенность.

– Если вы беспокоитесь, то не смотрите. Игроки не должны переживать. Когда они переходят в “Челси”, то должны этого ожидать.

Все футболисты заслуживают играть за "Челси". Начиная с Матео Ковачича, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и выступал в полуфинале чемпионата мира, заканчивая только присоединившимся Михаилом Мудриком. Если они здесь, то прошли определенный путь, на то есть какие-то причины”, - сказал Лэмпард.