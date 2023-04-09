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Лэмпард: Все заслуживают играть за Челси. От Ковачича до Мудрика

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Тренер выделил украинца как новичка команды

Лэмпард: Все заслуживают играть за Челси. От Ковачича до Мудрика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал состояние команды перед матчем против "Реала" в Лиге чемпионов.

– Как вы подходите к игре против "Реала"? Есть обеспокоенность.

– Если вы беспокоитесь, то не смотрите. Игроки не должны переживать. Когда они переходят в “Челси”, то должны этого ожидать.

Все футболисты заслуживают играть за "Челси". Начиная с Матео Ковачича, который дважды выигрывал Лигу чемпионов и выступал в полуфинале чемпионата мира, заканчивая только присоединившимся Михаилом Мудриком. Если они здесь, то прошли определенный путь, на то есть какие-то причины”, - сказал Лэмпард.

Отметим, что кроме Мудрика в этом сезоне к “Челси” присоединились еще 15 новых игроков.

Напомним, что уже 12 апреля "Челси" в гостях проведет первый матч четвертьфинала ЛЧ против "Реала".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Матео Ковачич Михаил Мудрик
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Источник:
Football London

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