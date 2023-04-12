Гвардиола рассказал, как Жироне удалось убедить Цыганкова на трансфер
Украинец рассчитывал на более именитый клуб
Фото: gironafc.cat
Глава совета директоров "Жироны" Пере Гвардиола рассказал, как ему удалось провернуть трансфер Виктора Цыганкова из киевского "Динамо".
"У меня с Цыганковым давние отношения. Я уже говорил об этом год назад. Он рассчитывал на более именитый клуб, но ничего не вышло, потому что "Динамо" очень многое просило за трансфер. Я предложил ему приехать, но Виктор хотел рассмотреть другие варианты.
После начала войны украинская лига очень обесценилась, и мы смогли оформить трансфер, потому что у него заканчивался контракт. Мичелу нужен был игрок, и я смог его убедить. Я сказал Цыганкову, что это способ показать себя в Европе в такой лиге, как испанская, что "Жирона" может стать для него трамплином", - рассказал Гвардиола в интервью Diaride Girona.
В нынешнем сезоне Цыганков провел 9 матчей за "бело-красных", в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. Также напомним, что Пере Гвардиола является агентом украинца.
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