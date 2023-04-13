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Малуда: Мудрик может повлиять на Челси, как Винисиус на Реал

Наши за границей
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(1 голосов)

Но нужно много работать

Малуда: Мудрик может повлиять на Челси, как Винисиус на Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Челси" Флоран Малуда поделился мнением относительно перспектив украинца Михаила Мудрика в лондонской команде.

"Мудрик очень талантливый. Он выглядел так впечатляюще, когда дебютировал за "Челси". Думаю, что он подошел к той игре с "Ливерпулем" свежим, полным уверенности, и мы все могли увидеть его огромный потенциал.

Мой посыл таков: ты принял вызов играть за "Челси", огромный клуб, но посмотрите на пример Винисиуса. Думаю, можно сделать хорошее сравнение, это правильный пример для подражания. Мудрик как ориентир должен смотреть на то, как развился Винисиус. Я думаю, что Мудрик может повлиять на "Челси", как Винисиус на "Реал". Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет", - сказал Малуда.

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В статье: Флоран Малуда Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
Goal

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
13.04.2023 в 20:18
Дуже правильні слова. І судячи з усього, Мудрик відповідає своєму призвищу та реагує спокійно на всі речі навколо нього.
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