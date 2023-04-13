Малуда: Мудрик может повлиять на Челси, как Винисиус на Реал
Но нужно много работать
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Экс-игрок "
"Мудрик очень талантливый. Он выглядел так впечатляюще, когда дебютировал за "Челси". Думаю, что он подошел к той игре с "Ливерпулем" свежим, полным уверенности, и мы все могли увидеть его огромный потенциал.
Мой посыл таков: ты принял вызов играть за "Челси", огромный клуб, но посмотрите на пример Винисиуса. Думаю, можно сделать хорошее сравнение, это правильный пример для подражания. Мудрик как ориентир должен смотреть на то, как развился Винисиус. Я думаю, что Мудрик может повлиять на "Челси", как Винисиус на "Реал". Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет", - сказал Малуда.
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