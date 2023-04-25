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Лунин в старте Реала на матч с Жироной и ждет Цыганкова

Наши за границей
(1 голосов)

Ждем украинское дерби в Испании

Лунин в старте Реала на матч с Жироной и ждет Цыганкова

instagram.com/lunin_andrey

Новина українською

Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примет "Реал".

В составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут займет украинский кипер Андрей Лунин.

Также, с большой долей вероятности в старте "Жироны" выйдет и вингер Виктор Цыганков, но каталонский клуб объявит стартовый состав чуть позже.

Напомним, что матч начнется в 20:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также наш сайт проведет аудио-трансляцию поединка на Youtube.

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В статье: Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
25.04.2023 в 19:33
От і міркуй Щоб Циганков створив диво у матчі з грандом... Забив, чи хоч почав гольову атаку... Або Лунін нарешті відстояв но нуль Так господарі врятуються лише коли "поважні" гості не видадуть все на що спроможні. Тому шанси 10/30/60
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