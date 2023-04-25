Лунин в старте Реала на матч с Жироной и ждет Цыганкова

Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примет "Реал".

В составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут займет украинский кипер Андрей Лунин.

Также, с большой долей вероятности в старте "Жироны" выйдет и вингер Виктор Цыганков, но каталонский клуб объявит стартовый состав чуть позже.

Напомним, что матч начнется в 20:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также наш сайт проведет аудио-трансляцию поединка на Youtube.