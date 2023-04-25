Лунин в старте Реала на матч с Жироной и ждет Цыганкова
Ждем украинское дерби в Испании
instagram.com/lunin_andrey
Сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании "Жирона" примет "Реал".
В составе "Реала" из-за повреждения Тибо Куртуа место в воротах с первых минут займет украинский кипер Андрей Лунин.
Также, с большой долей вероятности в старте "Жироны" выйдет и вингер Виктор Цыганков, но каталонский клуб объявит стартовый состав чуть позже.
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @GironaFC!@UnicajaBanco | #GironaRealMadrid pic.twitter.com/079KTVIWQd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2023
Напомним, что матч начнется в 20:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
Также наш сайт проведет аудио-трансляцию поединка на Youtube.
Популярное сейчас
- Цыганков против Реала и главный матч АПЛ: Сити - Арсенал. Расписание футбола на 24-30 апреля
- Сезон мести: как 36-летний Кройф наказал Аякс, перебравшись к его злейшему врагу
- ВСУ зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. На Херсонщине партизаны взорвали блокпост росгвардии
- Лидер вернулся. Зинченко "накачал" партнеров после двух пропущенных голов. ВИДЕО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО