Цыганков – Кастельяносу: Наслаждайся этим моментом
Украинец поздравил одноклубника с отличной игрой
Фото: Instagram
Во вторник, 25 апреля, "Жирона" на своем стадионе обыграла "Реал" (4:2) в рамках 31-го тура Ла Лиги, а главным героем встречи стал форвард Валентин Кастельянос, оформивший покер в ворота "мадридцев".
Украинский вингер Виктор Цыганков поздравил партнера по команде с отличным выступлением.
"Монтиливи - место чудес. Мы все будем помнить прошлую ночь. Как и ты, Катсельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь", - написал Цыганков.
Кастельянос ответил украинцу в комментариях:
"Ты отличный брат. Я так тебя люблю, друг".
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