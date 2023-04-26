Цыганков – Кастельяносу: Наслаждайся этим моментом

Во вторник, 25 апреля, "Жирона" на своем стадионе обыграла "Реал" (4:2) в рамках 31-го тура Ла Лиги, а главным героем встречи стал форвард Валентин Кастельянос, оформивший покер в ворота "мадридцев".

Украинский вингер Виктор Цыганков поздравил партнера по команде с отличным выступлением.

"Монтиливи - место чудес. Мы все будем помнить прошлую ночь. Как и ты, Катсельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь", - написал Цыганков.

Кастельянос ответил украинцу в комментариях: