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Цыганков – Кастельяносу: Наслаждайся этим моментом

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Украинец поздравил одноклубника с отличной игрой

Цыганков – Кастельяносу: Наслаждайся этим моментом

Фото: Instagram

Новина українською

Во вторник, 25 апреля, "Жирона" на своем стадионе обыграла "Реал" (4:2) в рамках 31-го тура Ла Лиги, а главным героем встречи стал форвард Валентин Кастельянос, оформивший покер в ворота "мадридцев".

Украинский вингер Виктор Цыганков поздравил партнера по команде с отличным выступлением.

"Монтиливи - место чудес. Мы все будем помнить прошлую ночь. Как и ты, Катсельянос. Наслаждайся этим моментом, ты его заслуживаешь", - написал Цыганков.

Кастельянос ответил украинцу в комментариях:

"Ты отличный брат. Я так тебя люблю, друг".

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В статье: Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Жирона Валентин Кастельянос
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