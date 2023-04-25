  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Жирона - Реал Мадрид 4:2. Тати вошел в историю, Лунин - вляпался
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Жирона - Реал Мадрид 4:2. Тати вошел в историю, Лунин - вляпался

Испания
(1 голосов)

Исторический матч на "Монтиливи"

Примера. Жирона - Реал Мадрид 4:2. Тати вошел в историю, Лунин - вляпался

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Катастрофа для "Реала" и лучший вечер в истории "Жироны" - вот как это можно назвать.

Счет абсолютно по игре. "Сливочные" вышли на нее без настроя, желания; качество их футбола было невысоко. Ну, а хозяева наоборот показали все лучшее, что умеют.

Все началось со старта. "Реал" атаковал минут 10, затем потерял мяч - и тут же Кастельянос замкнул навес от Гутьерреса.

Пока зрители разбирались, куда в эпизоде с голом подевался Милитао, Эдер успел напортачить еще раз. На 24-й минуте все тот же Кастельянос убежал в отрыв после банального выноса и пробил между ног Лунину. Да, Андрей ошибся, но Эдер? Что это было?!

В составе "Реала" отвечать пытался лишь Винисиус. Его проходы в лицевую выглядели ярко, финты - свежо. В итоге на 34-й минуте бразилец таки забил, замкнув резанную подачу Асенсио.

Показалось даже, что вот он, камбэк. Но нет. В первой же атаке после перерыва Кастельянос оформил хет-трик - помог дежурный прострел.

А потом и еще раз забил, только на сей раз ему набросили мяч не на ногу, а на голову - почти как при первом голе.

Тати, безусловно, герой - до него никто в ХХІ веке не забивал "Реалу" четырежды в Ла Лиге. Лунин? Он не выручал, но в 3 случаях из 4 у него даже не было шансов. Главная проблема "Реала", как уже говорилось, его защита, забывшая выйти на поле. Вини отыграл еще один гол под занавес игры, но с такими тылами - без шансов.

По Цыганкову - из-за кадровых проблем он сегодня играл хавбека. Игру не портил, двигал мяч, боролся, запорол один момент, разогнал две атаки - в целом нормальный дебют на новой позиции.

Ну, и еще отметим, что сенсационная победа уже официально гарантировала "Жироне" сохранение прописки - у нее теперь 41 очко и 9-е место. У "Реала" - 65 баллов и 2-я строчка.

31-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Мадрид" - 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34, Васкес, 85

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 89) - Ромеу - Коуто, Цыганков (Валери, 72), Мартин (Артеро, 90+1), Рикельме (Рейньер, 89) - Кастельянос (Стуани, 72)

"Реал": Лунин - Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52) - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 63) - Асенсио, Родриго (Мариано, 79), Винисиус

Предупреждения: Арнау, 43 - Винисиус, 37, Милитао, 65

По теме
yellow-arrow
Горе Лунина, счастье Кастельяноса. Жирона - Реал 4:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Реал впервые за 76 лет пропустил покер в чемпионате Испании
yellow-arrow
Whoscored: Лунин - худший игрок матча Жирона - Реал. Тати - герой, Цыганков в серединке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Виктор Цыганков Андрей Лунин Жирона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (58)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.04.2023 в 23:16
Мадридські ЗМІ мабуть всю провину за поразку на Луніна спишуть! Він постійно в них крайній,незалежно від гри захисників...
Ответить
+1
0
Доктор Хаймарс
25.04.2023 в 23:06
Кастельянос красавчик конечно, покер Реалу дорогого стоит. Вписал своё имя в историю. В историю погромов Мадрида. Молодец Валентин!
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 23:07
рано его заменили...)))
Ответить
+1
0
avatar
Spokoyno (Київ)
25.04.2023 в 23:00
Не побажав подивитися, як гості виграють, а що погром когось пропустив ТА ТО ТАКЕ Луніну дійсно не повезло розстрілював Каст.. впритул, проте Андрій НЕ врятував від чотирьох... А він хоч один нормальний сейв зробив чи все інше "по горобцям" Ну і що показав його опонент Циганков? Оцінка Віктора трохи нижча за середню... То він "серенько виглядав" чи інші феєрили? Хтось по Циганкову конкретику напише?
Ответить
+1
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2023 в 23:05
Вся команда - "Жирона", працювала як добре налаштований механізм. Допомагали один одному, вчасно повертались у захист. Циганков зіграв добре. Якихось косяків, або грубих помилок від нього не було...
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:59
и снова напомню: реклама цапской лигиставок в бегущей строке по периметру поля - этошо???
Ответить
+2
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2023 в 22:58
Помнится, совсем недавно, когда Барса выдала серию невыразительных игр со счетом 0-0, автор, который обозревает испанский футбол, выдал в заголовок что-то вроде - "И это претендент на чемпионский титул?"... При этом, и этот человек и все, кто хоть через раз смотрит испанский футбол, знали, что у Барсы, уже около двух месяцев на больничном 5-6 ведущих игроков основного состава.. Я, конечно, понимаю, что у Реала больше нет турнирной мотивации, что возрастным игрокам Реала очень не легко в конце сезона быть в графике - "игра - каждые три дня", но не упущу возможности ответить автору тем же и спрошу - "И это была команда которая мечтает выиграть Лигу Чемпионов?... ... Ну и пару слов скажу про глупого Флорентино Переса... Как известно, у него в колоде арбитров всегда есть три верных пса, три козыря...Мансана, Лаос и Мануэра... Эти трое, из ничего могут придумать удаление соперникам Реала... А, если влетают голы в ворота Реала, то всегда ищут поводы отменить гол... Зря в предыдущих турах Фло Перес использовал свои козыри... И не оставил себе выбора... Судил бы сегодня кто-то из этой троицы, наверняка были бы отчаянные попытки влиять на результа матча... Стареет, дедушка Перес... Утратил хватку....
Ответить
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:57
катлетико уже потенциально в минус двух от маргарина
Ответить
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:49
А кто помнит как зовут того, кто в состоянии оргазма писал о трех голах Бенземы в ворота Барсы? А как вам сегодня?
Ответить
+2
0
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2023 в 22:52
А що, Бензема сьогодні грав?
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:52
Нет. Я о матче Барса- Реал.
+1
0
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2023 в 22:54
Ааа.. Ну, знаєте, від матча Барса - Реал вболівальникам Мадріду справді можна було отримати оргазм.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:55
с женщинами лучше оргазм получайте!)))
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:52
бу...... ра...... ти......но......бу-ра-ти-но!))))
Ответить
+1
0
Доктор Хаймарс
25.04.2023 в 22:49
Понравилось, как с трибуны на Винисиуса материлась негритянка, когда тот стоял у кромки поля. Интересно, как она его обзывала?
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
25.04.2023 в 22:47
Porko Madona ...... Что это было??? Впрочем спасибо Жироне за эту оплеуху. Лучше здесь, чем с МС. Ла-Лига всё равно и давно спущена барсуку под хвост. Надеюсь на грамотный "разбор полетов". Милитао объявить выкинштейн (правда с отсрочкой). Пусть напишет заявление без даты. Лунину - без отсрочки. Это вратарь для сборной ЖЭКа, не более. Остальным крепко начистить всё, что можно начистить. И готовится к полуфиналу. Где можно еще как-то допустить поражение. Но нельзя допустить позор. Ну а Папе Карло - одно спасение: брать ЛЧ. Иначе ему и эту Жирону припомнят, и всё всё остальное.
Ответить
0
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:54
Ответить
+3
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2023 в 22:46
Лунін не винен, з таким захистом - ніхто не допоможе
Ответить
+2
-1
Доктор Хаймарс
25.04.2023 в 22:45
"Шансов для сенсации не видно."
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
25.04.2023 в 22:44
Лунин у него мало игрового времени он будет искать другую команду --сиди и сопи в две дырки кому ты нужен --молись что бы с Реала не попёрли --4 бабочки пропустить --не зря его не ставят- Куртуа номер 1 --учись сынок и молчи пока не выгнали
Ответить
+1
-2
kalan-86 (Анкара)
25.04.2023 в 22:43
A new legend was born і кінець кар’єри, яка і не починалось, Луніна в Реалі. Може він і не привіз, але вже якось так сказадвється, що більшість ігор, які він виходить, Реал як мінімум не виграє.
Ответить
0
0
Доктор Хаймарс
25.04.2023 в 22:43
Прелестно!
Ответить
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:50
Шикарно!
Ответить
+2
-1
Доктор Хаймарс
25.04.2023 в 22:52
Шикардос!
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:57
земляника, снова ты?)))
Ответить
0
-1
kukarekin (Одесса)
25.04.2023 в 22:42
Не согласен, что Лунин сыграл плохо. Один раз не выручил, остальные неберучки. Нужно учесть что Кастельянос играл на кураже.
Ответить
+2
-1
metall5291 (Kharkiv)
25.04.2023 в 22:51
Кастельянос играл на кураже только потому, что защита играла никак.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:51
между ног, под руками - неберучки??? неправильный выбор позиции, долгая реакция - это для него "неберучка"
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2023 в 22:39
Судячи з назви статті, то Лунін зіграв погано, вляпався в історію. А судячи з тексту статті - в нього і шансів не було. То навіщо об своїх ноги витирати? За для хайпу? Подивіться, як грала оборона Реалу, наприклад Мілітао. То замінить у статті Луніна на Мілітао, будете більш об"єктивними, навіть на журналістів станете схожими.
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:43
Лунин хорош. Всего четыре пропустил из пяти ударов в створ ворот
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарниця)
25.04.2023 в 22:50
То виходить, Тер Штеген - повне гавно, а не воротар. Теж всього чотири нещодавно пропустив, не пригадую від кого... Цей висновок я зробив за вашою логікою.
0
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:55
Нет, я так не думаю, как ты думаешь, что я думаю так
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:36
губошлёп пенисиус своим пеликанским ртом вечно высказывает недовольство, за что должен получать жк пачками
Ответить
+3
-2
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:43
Пелесиус! И вообще, если бы испанские судьи хоть иногда следили за происходящим на поле, может и высказывать недовольство пришлось бы реже. А то на каждой желтой карточке предшествует 8 ударов по ногам. Хорошо еще, что он не травматичный
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:49
хз, но психика явно травмирована))
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:34
да, лунин реально нулин! носорог бы столько не получил
Ответить
+1
-3
Hate_Hate (Ukraine )
25.04.2023 в 22:32
Ман Сити приготовиться)
Ответить
0
0
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:36
Кстати для Гвардиолы плохие новости. Перед ответкой с ПСЖ в прошлом сезоне Реал крупно влетел Барселоне)) И такие случаи бывали и в предыдущие годы
Ответить
+1
-1
Hate_Hate (Ukraine )
25.04.2023 в 22:46
Однозначно эта игра взбодрит Реал.
+1
0
Перевзутий
25.04.2023 в 22:31
Ахахахаааа. Фанам реалишки мое сочувствие
Ответить
+2
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:31
Выползайте на поверхность мадрид@сы! Чемпионат отстой, ЛЧ интереснее ( в которой скоро их МС громко поимеет) , судьи и т. д. Ну вы в курсе на что жаловаться
Ответить
+3
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:35
А если Ман Сити не поимеет, вы уже приготовили отговорки? А то уж так прям уверены
Ответить
+1
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:46
Ну какие отмазки? Напишем, как говорил Алграб « буває»
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 23:20
так мансы не с жироной же будут играть))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:31
покер полупокерам!
Ответить
+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:26
Коротко о чемпионстве Барселоны: когда не забил 4 100-процентных момента Барселоне, но забил 4 гола с 4 ударов Реалу
Ответить
+2
-3
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:25
Visca Catalunya!
Ответить
+3
-1
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:28
Вискас каталонцам!
Ответить
+1
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:32
Ты наверное имел ввиду Васкас на 85й минуте? Или всё таки виски?
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:34
Ну у тебя написано через И
0
-1
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:37
Ну пусть тогда будут виски, тоже хорошо
+1
0
avatar
hrdhrd (Украина)
25.04.2023 в 22:41
Убедил)
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:45
whiskey in the jar, please
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:47
TIRAN (Донецк А ты дом уже построил под телевизор с висками? ))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 22:54
стройматериалы подорожали!)))) но телевизор вези!))
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.04.2023 в 22:56
Ок
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.04.2023 в 23:03
ваще под whiskey in the jar нужно строить сцену - вдруг металлица приедет)))
0
0
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.04.2023 в 23:11
Віскас - єто Лукас...
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде