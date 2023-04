Примера. Жирона - Реал Мадрид 4:2. Тати вошел в историю, Лунин - вляпался

Катастрофа для "Реала" и лучший вечер в истории "Жироны" - вот как это можно назвать.

Счет абсолютно по игре. "Сливочные" вышли на нее без настроя, желания; качество их футбола было невысоко. Ну, а хозяева наоборот показали все лучшее, что умеют.

Все началось со старта. "Реал" атаковал минут 10, затем потерял мяч - и тут же Кастельянос замкнул навес от Гутьерреса.

7 - Vinícius Júnior has been involved in at least one goal in seven successive games in all competitions for the first time in his @realmadriden career (three goals and six assists). Starring. pic.twitter.com/fNFhdf2DCr — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023

Пока зрители разбирались, куда в эпизоде с голом подевался Милитао, Эдер успел напортачить еще раз. На 24-й минуте все тот же Кастельянос убежал в отрыв после банального выноса и пробил между ног Лунину. Да, Андрей ошибся, но Эдер? Что это было?!

В составе "Реала" отвечать пытался лишь Винисиус. Его проходы в лицевую выглядели ярко, финты - свежо. В итоге на 34-й минуте бразилец таки забил, замкнув резанную подачу Асенсио.

Показалось даже, что вот он, камбэк. Но нет. В первой же атаке после перерыва Кастельянос оформил хет-трик - помог дежурный прострел.

А потом и еще раз забил, только на сей раз ему набросили мяч не на ногу, а на голову - почти как при первом голе.

4 - Valentín Castellanos has become the first player to score four goals in a single LaLiga game against Real Madrid in the 21st century. Galactic. pic.twitter.com/eXCtfb5tgj — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023

Тати, безусловно, герой - до него никто в ХХІ веке не забивал "Реалу" четырежды в Ла Лиге. Лунин? Он не выручал, но в 3 случаях из 4 у него даже не было шансов. Главная проблема "Реала", как уже говорилось, его защита, забывшая выйти на поле. Вини отыграл еще один гол под занавес игры, но с такими тылами - без шансов.

По Цыганкову - из-за кадровых проблем он сегодня играл хавбека. Игру не портил, двигал мяч, боролся, запорол один момент, разогнал две атаки - в целом нормальный дебют на новой позиции.

Ну, и еще отметим, что сенсационная победа уже официально гарантировала "Жироне" сохранение прописки - у нее теперь 41 очко и 9-е место. У "Реала" - 65 баллов и 2-я строчка.

1 - Girona have the best winning percentage (50% - G6 W3 D1 L2) and the best goals per game ratio (2.16 - 13 goals in 6 games, minimum three matches) against Real Madrid than any other team in LaLiga history. Heroic. pic.twitter.com/XnuWePzxPP — OptaJose (@OptaJose) April 25, 2023

31-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Мадрид" - 4:2

Голы: Кастельянос, 12, 24, 46, 62 - Винисиус, 34, Васкес, 85

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес (Хави Эрнандес, 89) - Ромеу - Коуто, Цыганков (Валери, 72), Мартин (Артеро, 90+1), Рикельме (Рейньер, 89) - Кастельянос (Стуани, 72)

"Реал": Лунин - Карвахаль (Васкес, 79), Милитао, Рюдигер, Начо (Камавинга, 52) - Вальверде, Кроос, Модрич (Чуамени, 63) - Асенсио, Родриго (Мариано, 79), Винисиус

Предупреждения: Арнау, 43 - Винисиус, 37, Милитао, 65