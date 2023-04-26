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Омония прошла в Кубке Кипра Пафос. Беседин сыграл двадцать минут

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Это уже второй матч противостояния

Омония прошла в Кубке Кипра Пафос. Беседин сыграл двадцать минут

Фото: omonoiafc.com.cy

UA-Футбол
Новина українською

В полуфинале Кубка Кипра состоялся второй матч в противостоянии "Пафоса" и "Омонии". "Омония" играла дома и победила со счетом 3:1.

В стартовом составе команды не появился украинец Артем Беседин. Он вышел на поле на 70-й минуте в результате замены. Отметим, что другой украинский легионер Артем Безус не играл из-за дисквалификации.

В первом поединке команды сыграли вничью 1:1, так что по сумме двух матчей "Омония" прошла в финал. Там она сыграет с АЕЛом из Лимассола.

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В статье: Артем Беседин Омония (Никосия)
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