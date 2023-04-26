Омония прошла в Кубке Кипра Пафос. Беседин сыграл двадцать минут
Это уже второй матч противостояния
Фото: omonoiafc.com.cy
В полуфинале Кубка Кипра состоялся второй матч в противостоянии "Пафоса" и "Омонии". "Омония" играла дома и победила со счетом 3:1.
В стартовом составе команды не появился украинец Артем Беседин. Он вышел на поле на 70-й минуте в результате замены. Отметим, что другой украинский легионер Артем Безус не играл из-за дисквалификации.
В первом поединке команды сыграли вничью 1:1, так что по сумме двух матчей "Омония" прошла в финал. Там она сыграет с АЕЛом из Лимассола.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- МИД КНР: Китай не будет сидеть сложа руки и использовать ситуацию в корыстных целях
- "Как будто посетил матч дублирующих составов". Алиев - о Классическом и перспективах Шовковского
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Известна оценка Цыганкова за матч с Вальядолидом
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн