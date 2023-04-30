Яремчук во второй раз подряд не попал в заявку Брюгге
Роман точно не сыграет против "Генка"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 30 апреля в рамках 1-го тура второй стадии бельгийской Лиги Жюпиле "Брюгге" на выезде сыграет против "Генка".
Роман Яремчук не попал в заявку гостей на этот матч. Таким образом, 27-летний украинец вне заявки своей команды на второй поединок подряд.
Раньше была информация, что у форварда болезнь и тренируется индивидуально.
Последний раз Роман выходил в стартовом составе "Брюгге" еще 7 марта - в поединке ЛЧ против "Бенфики". А отмечался голом за бельгийский клуб Яремчук в последний раз аж 19-го октября прошлого года.
В этом матче украинец принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 голевых передачи.
Your 21 ???????????????????????? ???????????????? to start the Champions' Play-Offs. ⚔️ #GnkClu pic.twitter.com/AWODI537rF— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 29, 2023
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