Яремчук во второй раз подряд не попал в заявку Брюгге

В воскресенье, 30 апреля в рамках 1-го тура второй стадии бельгийской Лиги Жюпиле "Брюгге" на выезде сыграет против "Генка".

Роман Яремчук не попал в заявку гостей на этот матч. Таким образом, 27-летний украинец вне заявки своей команды на второй поединок подряд.

Раньше была информация, что у форварда болезнь и тренируется индивидуально.

Последний раз Роман выходил в стартовом составе "Брюгге" еще 7 марта - в поединке ЛЧ против "Бенфики". А отмечался голом за бельгийский клуб Яремчук в последний раз аж 19-го октября прошлого года.

В этом матче украинец принял участие в 26 матчах, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 4 голевых передачи.

Your 21 ???????????????????????? ???????????????? to start the Champions' Play-Offs. ⚔️ #GnkClu pic.twitter.com/AWODI537rF