Роксана Малиновская: Сейчас несколько раз Руслан не играл из-за тактики тренера
А до этого была травма
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Роксана Малиновская, жена хавбека "
"После "Страсбура" он имел небольшое повреждение, он до сих пор играет через боль. Но это связано еще и с тем, что тренер хочет найти решение, какой состав является наиболее оптимальным. У него была травма, а сейчас несколько раз не играл именно из-за тактики тренера.
Самое важное, что у Руслана есть с Тудором диалог. Он объясняет, какая у него задача на ту или иную игру. И поэтому он говорит: Готовься на следующую игру, эту мы сделаем более атакующую, а следующую, когда ты будешь играть, более сдержанную. Поэтому Руслан несколько матчей не играет", – сказала Роксана.
Отметим, что последний раз Малиновский проводил полный матч за "Марсель" еще 11 февраля (2:0).
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