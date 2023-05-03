Роксана Малиновская: Сейчас несколько раз Руслан не играл из-за тактики тренера

Роксана Малиновская, жена хавбека " Марселя " и сборной Украины Руслана Малиновского, поведала, что отсутствие Руслана с последних матчах команды было вызвано небольшим повреждением и запланированной ротацией игроков главным тренером.

"После "Страсбура" он имел небольшое повреждение, он до сих пор играет через боль. Но это связано еще и с тем, что тренер хочет найти решение, какой состав является наиболее оптимальным. У него была травма, а сейчас несколько раз не играл именно из-за тактики тренера.

Самое важное, что у Руслана есть с Тудором диалог. Он объясняет, какая у него задача на ту или иную игру. И поэтому он говорит: Готовься на следующую игру, эту мы сделаем более атакующую, а следующую, когда ты будешь играть, более сдержанную. Поэтому Руслан несколько матчей не играет", – сказала Роксана.