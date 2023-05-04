Цыганков поучаствовал в голевой атаке Жироны
Не ассист, но пас на обострение украинец отдал шикарный
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги Жирона примет Мальорку.
Уже традиционно для каталонцев в стартовом составе на матч вышел украинский вингер Виктор Цыганков.
Более того, украинец поучаствовал в голе своей команды.
В самой концовке первого тайма именно после передачи Цыганкова со штрафного во владениях голкипера Мальорки возник сумбур, после которого и забил Эспиноса.
Это пока что единственный гол в матче, счет к перерыву 1:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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