Цыганков поучаствовал в голевой атаке Жироны

Сегодня, 4 мая, в рамках 33-го тура Ла Лиги Жирона примет Мальорку.

Уже традиционно для каталонцев в стартовом составе на матч вышел украинский вингер Виктор Цыганков.

Более того, украинец поучаствовал в голе своей команды.

В самой концовке первого тайма именно после передачи Цыганкова со штрафного во владениях голкипера Мальорки возник сумбур, после которого и забил Эспиноса.

Это пока что единственный гол в матче, счет к перерыву 1:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.