Тренер Брюгге рассказал, может ли Яремчук уже вернуться на поле после травмы
Роман еще не завершил восстановление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль сообщил, что нападающий команды Роман Яремчук не сыграет с "Юнионом Сент-Жилуаз" в чемпионате Бельгии.
"Каспер Нильсен, Тейджон Бьюкенен и Линнт Аудор травмированы. Роману Яремчуку еще рано возвращаться на поле", – сказал коуч.
Яремчук уже дважды подряд не попадал в заявку "Брюгге". Ранее Рик де Миль сообщал, что украинец сильно переболел. Позже появилась информация о конфликте Яремчука со спортивным директором команды.
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Источник:Voetbal Premiur
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