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Тренер Брюгге рассказал, может ли Яремчук уже вернуться на поле после травмы

Наши за границей
(1 голосов)

Роман еще не завершил восстановление

Тренер Брюгге рассказал, может ли Яремчук уже вернуться на поле после травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль сообщил, что нападающий команды Роман Яремчук не сыграет с "Юнионом Сент-Жилуаз" в чемпионате Бельгии.

"Каспер Нильсен, Тейджон Бьюкенен и Линнт Аудор травмированы. Роману Яремчуку еще рано возвращаться на поле", – сказал коуч.

Яремчук уже дважды подряд не попадал в заявку "Брюгге". Ранее Рик де Миль сообщал, что украинец сильно переболел. Позже появилась информация о конфликте Яремчука со спортивным директором команды.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Рик Де Миль
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Источник:
Voetbal Premiur

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