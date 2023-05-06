Тренер Брюгге рассказал, может ли Яремчук уже вернуться на поле после травмы

Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль сообщил, что нападающий команды Роман Яремчук не сыграет с "Юнионом Сент-Жилуаз" в чемпионате Бельгии.

"Каспер Нильсен, Тейджон Бьюкенен и Линнт Аудор травмированы. Роману Яремчуку еще рано возвращаться на поле", – сказал коуч.

Яремчук уже дважды подряд не попадал в заявку "Брюгге". Ранее Рик де Миль сообщал, что украинец сильно переболел. Позже появилась информация о конфликте Яремчука со спортивным директором команды.