Перестал проходить в состав Леха. Рудько летом вернется в Украину

Голкипер харьковского " Металлиста " Артур Рудько, который сейчас играет в аренде в польском "Лехе", по окончанию сезона покинет польский клуб и вернется в Украину.

Как сообщает Interia.pl, причина банальна – украинский кипер потерял место в составе команды. Осенью Артур сыграл 6 матчей (пропустив 11 голов), а в весенней части ни разу не появлялся на поле.

Таким образом, "Лех" не будет продлевать соглашение с 31-летним Рудько, которое рассчитано до конца текущего сезона.