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Перестал проходить в состав Леха. Рудько летом вернется в Украину

Наши за границей
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Контракт голкипера принадлежит Металлисту

Перестал проходить в состав Леха. Рудько летом вернется в Украину

Павел Ясколка/PressFocus/NEWSPIX.PL

Новина українською

Голкипер харьковского "Металлиста" Артур Рудько, который сейчас играет в аренде в польском "Лехе", по окончанию сезона покинет польский клуб и вернется в Украину.

Как сообщает Interia.pl, причина банальна – украинский кипер потерял место в составе команды. Осенью Артур сыграл 6 матчей (пропустив 11 голов), а в весенней части ни разу не появлялся на поле.

Таким образом, "Лех" не будет продлевать соглашение с 31-летним Рудько, которое рассчитано до конца текущего сезона.

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В статье: Артур Рудько Лех (Познань) Металлист (Харьков)
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Источник:
Interia

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