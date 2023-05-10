Перестал проходить в состав Леха. Рудько летом вернется в Украину
Контракт голкипера принадлежит Металлисту
Павел Ясколка/PressFocus/NEWSPIX.PL
Голкипер харьковского "
Как сообщает Interia.pl, причина банальна – украинский кипер потерял место в составе команды. Осенью Артур сыграл 6 матчей (пропустив 11 голов), а в весенней части ни разу не появлялся на поле.
Таким образом, "Лех" не будет продлевать соглашение с 31-летним Рудько, которое рассчитано до конца текущего сезона.
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Источник:Interia
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