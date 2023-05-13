Цыганков отдал ассист в матче против Сосьедада
Он помог своей команде забить первый гол
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отдал ассист на Яна Коуто в матче Ла Лиги против "Сосьедада" (2:1 первый тайм). Этот гол позволил команде вернуться в игру, когда она проигрывала в два мяча.
Виктор покатил мяч на Коуто, который неплохо сыграл на дриблинге и пробил в правый угол. После рикошета мяч влетел в сетку, а голкипер не среагировал.
Первые два мяча в поединке забили Такефуса Кубо на Микель Оярасабаль. Вскоре начнётся второй тайм встречи.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Первое фиаско Шовковского. Динамо – Черноморец 2:3
- Динамо - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Левый пенальти для Довбика, чем раздражает УЕФА, меняем правила футбола вместе с Тьерри Анри
- Мирон Маркевич про своего сына: Работа Остапа в Украине? Сначала нужно получить приглашение
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Лучший друг Мудрика в Челси променял одну сногсшибательную красотку на другую. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн