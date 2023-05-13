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Цыганков отдал ассист в матче против Сосьедада

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Он помог своей команде забить первый гол

Цыганков отдал ассист в матче против Сосьедада

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отдал ассист на Яна Коуто в матче Ла Лиги против "Сосьедада" (2:1 первый тайм). Этот гол позволил команде вернуться в игру, когда она проигрывала в два мяча.

Виктор покатил мяч на Коуто, который неплохо сыграл на дриблинге и пробил в правый угол. После рикошета мяч влетел в сетку, а голкипер не среагировал.

Первые два мяча в поединке забили Такефуса Кубо на Микель Оярасабаль. Вскоре начнётся второй тайм встречи.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Виктор Цыганков Жирона
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