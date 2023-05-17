Тренер Брюгге рассказал, почему Яремчук не сыграл против Антверпена
Украиский форвард провел всю игру на лавке запасных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брюгге" Рик де Миль объяснил, почему оставил Романа Яремчука на скамейке в матче с "Антверпеном" (2:3) в 3-м туре чемпионской группы первенства Бельгии. Украинец провел всю игру в запасе.
"Роман вернулся после долгой болезни. Он снова возвращается к своему лучшему уровню, из-за чего снова оказался в заявке. Но я выбрал Ромео Верманта, и он преуспел", — приводит слова тренера Voetbalkrant со ссылкой на Het Nieuwsblad.
В текущем сезоне Роман провел за "Брюгге" 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и выполнил три результативные передачи. Ранее украинские СМИ писали, что Яремчук конфликтует со спортивным директором бельгийского клуба.
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