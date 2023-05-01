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Вацко: Яремчук конфликтует со спортивным директором Брюгге

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Поэтому украинец весной почти не играет

Вацко: Яремчук конфликтует со спортивным директором Брюгге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко заявил, что форвард "Брюгге" Роман Яремчук не получает достаточно игрового времени по нефутбольным причинам. Источник утверждает, что украинец конфликтует с руководством клуба.

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"Мне подтвердило несколько источников: у Яремчука произошла конфликтная ситуация с одним из руководителей клуба – спортивным директором Винсентом Маннартом. Маннарт имеет большие кадровые решения по тренерским штабам, которых в "Брюгге" изменилось много. Насколько я понимаю, Роман не играет по нефутбольным причинам.

Конечно, если бы он выходил на те несколько минут и забивал, возможно, было бы иначе. Но забивал Яремчук в последний раз в октябре. С другой стороны, Яремчук такой форвард, которому нужно доверие и поддержка. В "Генте" у него это было и он забивал много.

Тот же Шевченко в сборной Украины его поставил, доверил, где-то сначала закрывал глаза на нереализованные моменты и в итоге Рома превратился в ключевого центрфорварда сборной", - сказал Вацко.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Брюгге" 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 2 ассистами. С начала марта 203 года "Брюгге" сыграл 9 поединков, в которых Роман провел на поле 135 минут в общей сложности.

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В статье: Виктор Вацко Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
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