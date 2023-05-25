Левченко: Суарес приехал в Нидерланды пухленький - такой baby-face с лишними килограммами

Экс-игрок сборной Украины и нидерландского "Гронингена" Евгений Левченко вспомнил, как ему довелось играть за одну команду с Луисом Суаресом.

— Вы играли с Луисом Суаресом в первый год его карьеры в Европе. Каким он пришел в "Гронинген"?

— Когда он приехал, мы над ним немного подтрунивали – он был пухленький, такой baby-face с лишними килограммами. Суарес тогда не разговаривал ни на голландском, ни на английском, в тот момент я изучал испанский, и мне было интересно с ним его практиковать. У нас с ним была хорошая связка: он играл слева на фланге, я левого центрального полузащитника. Луис никогда не оставался на своем фланге, бегал по всем зонам нападения, никогда не возвращался назад, я помню, как кричал на него: "Luis enrere, Luis enrere" (по-испански – Луис назад), но он был эдакий сорвиголова.

Читайте также https://www.ua-football.com/ukrainian/ukrainians/1685024475-levchenko-delo-ne-v-tom-smozhet-ili-ne-smozhet-zaigrat-mudrik-v-chelsi-delo-v-tom-ne-slomaetsya-li.html

— Вы общались с ним вне тренировочной базы?

– Немного, но мы никогда не были близкими друзьями. "Гронинген" всегда ходил в ресторан всей командой, но Луису было очень тяжело, ведь никто, кроме Бруно Сильвы, не разговаривал на испанском языке, переводчиков в команде не было. Ему было холодно, он все время хотел вернуться в Уругвай. Но через два месяца привык, стал лучше тренироваться, понял, чего от него требует тренер, и сыграл ключевую роль в команде того сезона.

— Можно ли в Суаресе уже тогда разглядеть звезду мирового масштаба?

— То, что у него талант, все мы знали и видели, но было трудно понять, как он его раскроет. Когда он перешел в "Аякс", я понимал, что это не последний шаг в его карьере. Мне было очень приятно видеть Луиса в грандах мирового футбола – "Ливерпуле", "Барселоне".

– Он никого не кусал на тренировке?

— Нет, тогда он не кусался. У него за карьеру было несколько таких случаев, потому что Суарес делает все для победы, и это один из способов достичь цели. Я помню, на тренировке Луис мог изрядно ударить по ногам партнеров по команде и тренер всегда воспитывал его: "Луи, е-э-эй, это неправильно, так делать нельзя, мы уважаем друг друга", но Суарес – это Суарес , я бы сказал так.

- Вы сейчас поддерживаете с ним связь?

— У нас [экс-игроков "Гронингена"] есть общий чат, в котором мы общаемся, и когда Суарес играл в "Барселоне", иногда писал даже на голландском.