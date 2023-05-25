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Левченко: Дело не в том, сможет или не сможет заиграть Мудрик в Челси, дело в том, не сломается ли

Наши за границей
(1 голосов)

Психологическая нагрузка на игрока очень большая

Левченко: Дело не в том, сможет или не сможет заиграть Мудрик в Челси, дело в том, не сломается ли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент профсоюза футболистов Нидерландов, экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился своим мнением относительно проблем с адаптацией у Михаила Мудрика в "Челси".

– Почему не получается у Михаила Мудрика в "Челси" – не та команда? Не тот чемпионат? Не в то время? Завышенные ожидания?

– Когда футболист переходит в другой клуб, это всегда стресс и не всегда 100% успех. Есть очень много разных факторов, которые влияют на ход твоей карьеры в команде. Когда мы разговариваем с коллегами на тему, как постепенно футболисту надо идти на повышение в классе, я часто подчеркиваю: все футболисты хотят играть на лучших контрактах, но, мне кажется, надо продумать план, чтобы ты смог постепенно прогрессировать.

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– Если бы Мудрик перешел в "Арсенал", дела пошли бы лучше?

– Я не уверен, но когда у тебя есть возможность играть за рубежом с соотечественником, ты можешь быстрее пройти адаптацию. Это самое первое, что надо сделать - освоить язык, культуру, восприятие сообщества, юмора. Мы все понимаем - Михаилу нужно время.

– Ценник психологически влияет на Михаила Мудрика?

– Да, ценник Мудрика – большое бремя для него. Он понимает, что все от него ожидают результата сразу. Да, у него для этого есть все качества, но у него нет стабильности, которую хотелось бы увидеть. Кстати, такой стабильности у него не было и в "Шахтере". Он сделал очень большой шаг, и я очень надеюсь, что он заиграет, но возможно ему необходимо сделать небольшой шаг назад, чтобы получить опыт. Ему сейчас надо играть, играть и еще раз играть на новом уровне. Здесь нужно время. Я очень надеюсь и хотел бы, что бы он не сломался психологически.

– Мудрик сможет изменить ситуацию в свою пользу?

– Я бы очень хотел, чтобы у него все получилось и Мудрик заиграл в "Челси". Дело не в том, сможет или не сможет, дело в том, не сломается ли. Я верю в его качества, но нужно, чтобы эти качества как можно быстрее проявились.

Понимаю, что АПЛ – мечта каждого футболиста, но это очень сложный чемпионат. Когда я разговаривал с Ярмоленко, Зинченко, голландскими футболистами, которые переходили в АПЛ – все говорят, что это небо и земля, бешеный темп, совсем другой футбол.

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В статье: Евгений Левченко Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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