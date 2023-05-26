Жирона вместе с Цыганковым представила новую форму на следующий сезон. ФОТО, ВИДЕО

" Жирона " представила новый комплект домашней формы на следующий сезон.

Техническим спонсором команды является Puma.

Комплект выполнен в традиционной красно-белой расцветке, также ряд элементов комплекта выполнен в синих оттенках.

В новой форме команда выйдет уже в ближайшем домашнем матче против "Бетиса" 28 июня.

В презентации формы присутствовал и украинский вингер Виктор Цыганков.

Напомним, что украинец перешел в каталонскую команду в январе этого года и с того момента провел за команду 17 матчей, отличившись тремя голами и пятью результативными передачами.