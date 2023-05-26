Жирона вместе с Цыганковым представила новую форму на следующий сезон. ФОТО, ВИДЕО
В презентации поучаствовал и украинец
instagram.com/gironafc
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Техническим спонсором команды является Puma.
Комплект выполнен в традиционной красно-белой расцветке, также ряд элементов комплекта выполнен в синих оттенках.
В новой форме команда выйдет уже в ближайшем домашнем матче против "Бетиса" 28 июня.
В презентации формы присутствовал и украинский вингер Виктор Цыганков.
Напомним, что украинец перешел в каталонскую команду в январе этого года и с того момента провел за команду 17 матчей, отличившись тремя голами и пятью результативными передачами.
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