Команды трех украинцев стали призерами чемпионата Венгрии

В чемпионате Венгрии 26 и 27 мая состоялись решающие матчи в борьбе за медали первенства. Среди призеров оказались команды украинских игроков.

Победой закрепил серебряные награды "Кечкемет", в котором выступает бывший защитник "Говерлы" Михаил Ряшко (19 матчей в этом чемпионате) и экс-полузащитник "Стали" и "Миная" Михаил Месхи (20 поединков).

Бронзу первенства завоевал "Дебрецен". За него играет бывший воспитанник "Динамо" и игрок ФК "Львов" Александр Романчук. В этом сезоне он провел 21 матч.

Обе команды вышли в квалификационный раунд Лиги конференций.

Чемпионат досрочно выиграл "Ференцварош".

Отметим также, что "МОЛ Фехервар", недавно имевший целый ряд украинских футболистов, только в последних двух турах выбрался из зоны вылета и сохранил прописку в элите. За него играет Евгений Макаренко.