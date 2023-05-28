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Команды трех украинцев стали призерами чемпионата Венгрии

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Серебро и бронза

Команды трех украинцев стали призерами чемпионата Венгрии

Фото: ФК Дебрецен

Новина українською

В чемпионате Венгрии 26 и 27 мая состоялись решающие матчи в борьбе за медали первенства. Среди призеров оказались команды украинских игроков.

Победой закрепил серебряные награды "Кечкемет", в котором выступает бывший защитник "Говерлы" Михаил Ряшко (19 матчей в этом чемпионате) и экс-полузащитник "Стали" и "Миная" Михаил Месхи (20 поединков).

Бронзу первенства завоевал "Дебрецен". За него играет бывший воспитанник "Динамо" и игрок ФК "Львов" Александр Романчук. В этом сезоне он провел 21 матч.

Обе команды вышли в квалификационный раунд Лиги конференций.

Чемпионат досрочно выиграл "Ференцварош".

Отметим также, что "МОЛ Фехервар", недавно имевший целый ряд украинских футболистов, только в последних двух турах выбрался из зоны вылета и сохранил прописку в элите. За него играет Евгений Макаренко.

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В статье: Александр Романчук Михаил Месхи Михаил Ряшко
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