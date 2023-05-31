Чемпион Шотландии обратил внимание на Лунина
Он может заменить основного кипера команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вратарь Андрей Лунин намерен покинуть "Реал", поскольку недоволен уровнем игровой практики в Мадриде. Голкипер активно ищет клуб, где ему гарантируют место в основном составе.
Как сообщает TheCelticBhoys.com, одним из претендентов на украинского футболиста является "Селтик". Шотландский клуб недоволен выступлениями основного кипера команды Джо Харта, который в текущей кампании неоднократно подвергался критике.
"Селтик" начал искать ему потенциальную замену, а среди возможных вариантов для усиления называется Лунин.
Ранее сообщалось, что "Реал" не будет удерживать игрока, чей контракт заканчивается через год. Кроме того, Андрей в текущем сезоне не впечатляет главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти своей игрой. В ближайшее время должна состояться встреча Лунина с руководством испанского клуба.
Напомним, что всего в этом сезоне кипер провел 12 матчей за "Реал" во всех турнирах, пропустив 13 мячей. В четырех поединках украинец отыграл "на ноль".
К слову, в сезоне-2022/23 "Селтик" стал чемпионом Шотландии. Команде также предстоит сыграть в финале Кубка страны против "Инвернесса" 3 июня.
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