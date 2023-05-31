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"Он на все матчи выходит со страстью". В Омонии рассказали о будущем Безуса

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Кипрский клуб рассчитывает на украинца в следующем сезоне

"Он на все матчи выходит со страстью". В Омонии рассказали о будущем Безуса

OMONOIAfootball

Новина українською

Уход украинского полузащитника Романа Безуса из "Омонии" не ожидается. Об это заверил вице-президент клуба Димитрис Грегори.

"У Безуса есть еще один год контракта с "Омонией". Вы видели, как в матче с АЕЛом он появился на поле и повел команду за собой. Он очень чувствительный человек и связан с Украиной, помогает, чем может. Роман на все матчи выходит со страстью", - приводит слова Грегори 24sports.com.cy.

Безус стал игроком "Омонии" летом 2022 года. В сезоне-2022/23 Безус провел 35 матчей за кипрский клуб во всех турнирах, забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи. Кроме того в текущей кампании он стал обладателем Кубка Кипра. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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В статье: Роман Безус Омония (Никосия)
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Источник:
24sports.com.cy

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