"Он на все матчи выходит со страстью". В Омонии рассказали о будущем Безуса

Уход украинского полузащитника Романа Безуса из "Омонии" не ожидается. Об это заверил вице-президент клуба Димитрис Грегори.

"У Безуса есть еще один год контракта с "Омонией". Вы видели, как в матче с АЕЛом он появился на поле и повел команду за собой. Он очень чувствительный человек и связан с Украиной, помогает, чем может. Роман на все матчи выходит со страстью", - приводит слова Грегори 24sports.com.cy.

Безус стал игроком "Омонии" летом 2022 года. В сезоне-2022/23 Безус провел 35 матчей за кипрский клуб во всех турнирах, забил 4 гола и оформил 4 результативные передачи. Кроме того в текущей кампании он стал обладателем Кубка Кипра. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.