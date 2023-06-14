Селезнев: Раньше я, как и многие, считал, что россияне - это братский народ

Украинский нападающий Евгений Селезнев вспомнил, как он в 2016 году перешел в российскую "Кубань", и признал, что это было ошибкой.

"Свои ошибки я признаю. И уже извинился за это. Я там был два месяца. Кто-то лояльно к этому относился, кто-то более грубо. Это моя ошибка, я за нее отвечаю. Как только я понял, что я сделал, сразу оттуда сь***лся. Я понял, что там не моя страна, мы разные люди.

Я думал, что, возможно, было какое-то недоразумение между странами, но я увидел, что мы реально разные с ними. Я, как и многие, считал, что это братский народ.

"Но я всегда был украинцем", — сказал Селезнев.