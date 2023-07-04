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Американский клуб попрощался с воспитанником Шахтера

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Артем Холод покинул США

Американский клуб попрощался с воспитанником Шахтера

facebook.com/EPLocomotiveFC

Новина українською

Украинский вингер Артем Холод покинул "Эль Пасо Локомотив", сообщает пресс-служба клуба. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

23-летний футболист выступал за американцев с августа прошлого года. Вингер провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Напомним, Холод - воспитанник "Металлиста", также находившийся в академии "Шахтера". За взрослую команду горняков так и не играл. На его счету годовая аренда в "Металлисте 1925" (19 игр, один гол) и полугодовая в "Мариуполе" (шесть игр, одна голевая).

Отметим, что в составе "Эль Пасо Локомотив" выступает украинец Денис Костышин.

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В статье: Артем Холод
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