Американский клуб попрощался с воспитанником Шахтера

Украинский вингер Артем Холод покинул "Эль Пасо Локомотив", сообщает пресс-служба клуба. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.

23-летний футболист выступал за американцев с августа прошлого года. Вингер провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Напомним, Холод - воспитанник "Металлиста", также находившийся в академии "Шахтера". За взрослую команду горняков так и не играл. На его счету годовая аренда в "Металлисте 1925" (19 игр, один гол) и полугодовая в "Мариуполе" (шесть игр, одна голевая).

Отметим, что в составе "Эль Пасо Локомотив" выступает украинец Денис Костышин.