Опытный украинец перешел в болгарский клуб, возглавляемый экс-тренером Кривбасса
Вингер находился без клуба около года
Фото: sport.pl.ua
Украинский вингер Денис Васин определился с местом продолжения карьеры. 34-летний футболист перешел в болгарский клуб "Фратрия". Об этом свидетельствуют данные Transfermarkt.
Васин находился в статусе свободного агента с лета 2022 года после ухода из "Кривбасса". Ранее он также играл за "Черноморец", "Карпаты", "Сталь", "Ильичевец", "Ворсклу" и "Ингулец". За рубежом он успел поиграть за литовский ФК "Йонава".
Добавим, что "Фратрия" выступает в третьей лиге чемпионата Болгарии. Команду возглавляет украинский тренер Александр Бабич, который известен по работе с "Мариуполем" и "Кривбассом".
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