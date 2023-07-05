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35-летний украинский вратарь продлил контракт со словацким клубом

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Еще на один сезон

35-летний украинский вратарь продлил контракт со словацким клубом

Фото: facebook.com/fctatran

Новина українською

Украинский голкипер Максим Кучинский остается в ФК "Татран" из города Прешова. Словацкий клуб продлил контракт с 35-летним футболистом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение действует еще на один сезон.

Кучинский перешел в "Татран" в июле 2022 года. В общей сложности он сыграл 29 матчей, в которых пропустил 24 гола. В 14 поединках он отстол "на ноль".

Ранее он также выступал за "Зирку", "Десну", черкасский "Днепр", "Полтаву", "Карпаты" и "Черкащина". За рубежом поиграл за "Динамо" Батуми, латвийский "Тукумс" и чешский "Зноймо".

"Татран" выступает во втором по силе дивизионе Словакии.

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В статье: Максим Кучинский
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