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Харатин: Сейчас я ищу новый клуб

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"Легия" на него больше не рассчитывает

Харатин: Сейчас я ищу новый клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник варшавской "Легии" Игорь Харатин в интервью УФ заявил, что он близок к уходу из клуба.

– Игорь, похоже, что “Легия” на вас не рассчитывает?

– Сейчас я ищу новый клуб. В "Легии", наверное, я точно не останусь. Ситуация довольно сложная и мало шансов что-либо изменить.

‒ Для вас стало сюрпризом, что вы вне заявки “Легии” на сезон 2023/24?

– Да, я этого не ожидал. Прошел сборы. Хорошо себя показал и чувствовал силы помочь команде. Мы разговаривали с тренером. "Легия" перешла на схему в пять защитников. Тренерский штаб и руководство приняли решение о том, что я оказался вне заявки.

‒ Для вас эта позиция не чужда, ведь в нескольких матчах "Зари" при Вернидубе вы действовали в центре защиты.

– Я себя комфортно чувствую на этой позиции. Тренер наигрывал меня, но после точечных трансферов стало ясно, что это все.

‒ Почему так?

‒ Проблема не столько в тренере, сколько в смене вектора руководства. "Легия" за несколько последних сезонов прошла через масштабную перестройку. Успешно играла. В какой-то момент команду оставили многие игроки – перед началом сезона 2021/22 пришла группа футболистов, неплохо стартовали в Лиге Европы двумя победами над “Лестером” и “Спартаком”. Последовал спад в Экстраклясе. Команда не вытягивала игры на два фронта. Началось много проблем. Один тренер пришел, другой, третий. Никто ничего в кучу не смог собрать.

‒ Неужели нет света в конце тоннеля для вице-чемпионов Польши?

‒ Ситуация изменилась с появлением Косты Руняича со своим видением игры, структурой. Он знал, как он хочет играть. На этом фоне команда начала прогрессировать. На мой взгляд, “Легия” в грядущем сезоне способна вернуть себе чемпионство в Польше”, - сказал Харатин.

Полузащитник присоединился к "Легии" 1 сентября 2021 года. Тогда варшавцы заплатили "Ференцварошу" за украинца 900 тысяч евро.

За два сезона Харатин провел 25 матчей в составе "Легии". В частности, в прошлом розыгрыше чемпионата на его счету девять встреч (282 минуты). В последний раз Игорь играл в официальном матче еще в октябре 2022 года.

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В статье: Легия (Варшава) Игорь Харатин
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Источник:
УФ

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