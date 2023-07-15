Харатин не вошел в официальную заявку Легии на сезон
Сменит команду?
Легія/Автор невідомий
Украинский полузащитник "Легии" Игорь Харатин не попал в официальную заявку "Легии" на польский чемпионат сезона 23/24 гг.
У игрока есть еще действующий контракт с варшавцами, рассчитанный до лета следующего года. Он находится в "Легии" с сентября 2021 - тогда польский клуб выкупил Харатина у "Ференцвароша" за 900 тысяч евро.
В прошлом сезоне на его счету девять сыгранных матчей в Экстраклясе. В общей сложности полузащитник провел на поле 282 минуты. Последний раз Харатин выходил на поле в официальном матче 29 октября.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 28-летнего украинца в 400 тысяч евро.
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