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Забарный едва не привез гол в спарринге против Саутгемптона

Наши за границей
(1 голосов)

Команда украинца выиграла со счетом 3:2

Забарный едва не привез гол в спарринге против Саутгемптона

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Во вторник, 25 июля "Саутгемптон" встречался с "Борнмутом" в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный начал игру в запасе, а на 67-й минуте вышел на замену. Счет на тот момент был ничейный 2:2. В одном из моментов украинец едва не срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга атаки соперников.

Впрочем, финальную точку в этой игре поставил "Борнмут" - на 83-й минуте отличился Дэвид Брукс.

Товарищеский матч, 25 июля

"Саутгемптон" - "Борнмут 2:3

Голы: Чарльз, 44, Армстронг, 65 - Уаттара, 15, Кристи, 17, Брукс, 83.

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В статье: "Саутгемптон" Борнмут Илья Забарный
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
26.07.2023 в 16:11
Молодець, Забарний, разом з воротарем врятував команду від гола. Якби м"яч дійшов до нападника, то був би гол.
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