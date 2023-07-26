Забарный едва не привез гол в спарринге против Саутгемптона
Команда украинца выиграла со счетом 3:2
Фото: afcb.co.uk
Во вторник, 25 июля "Саутгемптон" встречался с "Борнмутом" в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.
Украинский защитник "вишен" Илья Забарный начал игру в запасе, а на 67-й минуте вышел на замену. Счет на тот момент был ничейный 2:2. В одном из моментов украинец едва не срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга атаки соперников.
Впрочем, финальную точку в этой игре поставил "Борнмут" - на 83-й минуте отличился Дэвид Брукс.
Товарищеский матч, 25 июля
"Саутгемптон" - "Борнмут 2:3
Голы: Чарльз, 44, Армстронг, 65 - Уаттара, 15, Кристи, 17, Брукс, 83.
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