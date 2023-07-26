Забарный едва не привез гол в спарринге против Саутгемптона

Во вторник, 25 июля "Саутгемптон" встречался с "Борнмутом" в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону.

Украинский защитник "вишен" Илья Забарный начал игру в запасе, а на 67-й минуте вышел на замену. Счет на тот момент был ничейный 2:2. В одном из моментов украинец едва не срезал мяч в свои ворота после прострела с правого фланга атаки соперников.

Впрочем, финальную точку в этой игре поставил "Борнмут" - на 83-й минуте отличился Дэвид Брукс.

Товарищеский матч, 25 июля

"Саутгемптон" - "Борнмут 2:3

Голы: Чарльз, 44, Армстронг, 65 - Уаттара, 15, Кристи, 17, Брукс, 83.