Тренер Дилы Демченко: Грузинский футбол сейчас на подъеме
Вот в четверг и посмотрим
фото из свободных источников
Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко, которая в квалификации Лиги конференций сыграет с полтавской "
"Грузинский футбол сейчас на подъеме. Уровень футбола поднимается. Приходят хорошие специалисты, приходят неплохие легионеры, поднимается финансовая составляющая в Грузии. Первая шестерка – это команды с хорошими зарплатами по местным меркам.
Ранее наверху таблицы все решали между собой "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми. А сейчас уже есть 5-6 команд, борющихся за первые места.
Появляются хорошие футболисты и уезжают. Был Кварацхелия, пришел Цитаишвили, Давиташвили ушел во Францию ("Бордо"), Гочолейшвили – в "Шахтер". Очень мощный состав у "Динамо" Батуми", – сказал Демченко.
Напомним, что матч "Ворскла" - "Дила" состоится в четверг, 27 июля и начнется в 20:30.
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