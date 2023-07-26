Тренер Дилы Демченко: Грузинский футбол сейчас на подъеме

Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко, которая в квалификации Лиги конференций сыграет с полтавской " Ворсклой ", рассказал об уровне местного чемпионата.

"Грузинский футбол сейчас на подъеме. Уровень футбола поднимается. Приходят хорошие специалисты, приходят неплохие легионеры, поднимается финансовая составляющая в Грузии. Первая шестерка – это команды с хорошими зарплатами по местным меркам.

Ранее наверху таблицы все решали между собой "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми. А сейчас уже есть 5-6 команд, борющихся за первые места.

Появляются хорошие футболисты и уезжают. Был Кварацхелия, пришел Цитаишвили, Давиташвили ушел во Францию ​​("Бордо"), Гочолейшвили – в "Шахтер". Очень мощный состав у "Динамо" Батуми", – сказал Демченко.