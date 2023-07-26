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Тренер Дилы Демченко: Грузинский футбол сейчас на подъеме

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Вот в четверг и посмотрим

Тренер Дилы Демченко: Грузинский футбол сейчас на подъеме

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский тренер "Дилы" Андрей Демченко, которая в квалификации Лиги конференций сыграет с полтавской "Ворсклой", рассказал об уровне местного чемпионата.

"Грузинский футбол сейчас на подъеме. Уровень футбола поднимается. Приходят хорошие специалисты, приходят неплохие легионеры, поднимается финансовая составляющая в Грузии. Первая шестерка – это команды с хорошими зарплатами по местным меркам.

Ранее наверху таблицы все решали между собой "Динамо" Тбилиси и "Динамо" Батуми. А сейчас уже есть 5-6 команд, борющихся за первые места.

Появляются хорошие футболисты и уезжают. Был Кварацхелия, пришел Цитаишвили, Давиташвили ушел во Францию ​​("Бордо"), Гочолейшвили – в "Шахтер". Очень мощный состав у "Динамо" Батуми", – сказал Демченко.

Напомним, что матч "Ворскла" - "Дила" состоится в четверг, 27 июля и начнется в 20:30.

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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Демченко Дила (Гори)
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