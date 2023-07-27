Булеца - о переходе в Заглембе: Хотел что-то изменить в своей карьере
Хавбек будет играть в Польше на правах аренды
Фото: zaglebie.com
Украинский полузащитник Сергей Булеца прокомментировал переход в польский "Заглембе" из киевского "Динамо" на правах аренды.
"Очень рад, что буду играть в Любине. Я хотел что-то изменить в своей карьере и думаю, что игра в Польше поможет мне развиваться. За эту возможность я хочу отблагодарить "Заглембе" хорошими выступлениями.
Я смотрел последнюю игру против хожувскего "Руха" и рад, что мои товарищи по команде показали хорошую игру и победили. Надеюсь, я хорошо впишусь в команду и вместе мы получим еще больше побед", - сказал Булеца.
Напомним, арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.
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