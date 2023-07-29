Забарный, Цыганков и Кучерявый выйдут с первых минут на поле

Сегодня пройдут два товарищеских поединка, в которых украинцы примут участие с первых минут. Защитник "Борнмута" Илья Забарный выходит в старте против "Аталанты". Английский клуб сыграет 4 поединок в межсезонье. Напомним, что Илья в прошлом матче против "Саутгемптона" вышел на замену на 67-й минуте.

Также в другом поединке, где "Жирона" встретится с "Блэкберном" в стартовой 11-ке выйдет Виктор Цыганков. К каталонскому клубу полузащитник присоединился зимой 2023 года за 5 млн евро. За это время в Ла Лиге он появился на поле 19 раз, где смог забить 3 мяча и отдать 6 голевых передач.

Еще один украинец Максим Кучерявый включен в стартовый состав "Сент-Джонстона". Его команда сегодня выступает против "Стерлинг Альбиона" в рамках шотландского Кубка Лиги. Для 21-летнего полузащитника это третий выход в старте подряд.

Все матчи начнутся в 17:00.