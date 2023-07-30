Яремчук не попал в заявку Брюгге на первый матч чемпионата

Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку “Брюгге” на матч первого тура чемпионата Бельгии против “Мехелена”.

Нападающий находится в лазарете. Яремчук продолжает восстанавливаться от травмы колена. Через нее он также пропустил первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Орхуса" (3:0).

Роман пропустил завершение прошлого сезона в клубе, а затем еще и июньские матчи сборной Украины из-за повреждения. Во время летнего межсезонья Яремчук принял участие почти во всех спаррингах “Брюгге”. В последний раз нападающий выходил на поле 22 июля, сыграв 25 минут против АЗ Алкмаар.

Напомним, что “Брюгге” прошлым летом выкупило Яремчука у “Бенфики” за 17 миллионов евро. Украинец подписал контракт с бельгийским клубом сроком четыре года.