Яремчук не попал в заявку Брюгге на первый матч чемпионата
Находится в лазарете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард Роман Яремчук не попал в заявку “Брюгге” на матч первого тура чемпионата Бельгии против “Мехелена”.
Нападающий находится в лазарете. Яремчук продолжает восстанавливаться от травмы колена. Через нее он также пропустил первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций против "Орхуса" (3:0).
Роман пропустил завершение прошлого сезона в клубе, а затем еще и июньские матчи сборной Украины из-за повреждения. Во время летнего межсезонья Яремчук принял участие почти во всех спаррингах “Брюгге”. В последний раз нападающий выходил на поле 22 июля, сыграв 25 минут против АЗ Алкмаар.
Напомним, что “Брюгге” прошлым летом выкупило Яремчука у “Бенфики” за 17 миллионов евро. Украинец подписал контракт с бельгийским клубом сроком четыре года.
Популярное сейчас
- Парадоксальное Эль Класико. Реал - Барселона 0:3. Видео голов и обзор матча
- Барселона разгромила Реал в товарищеском матче в США
- Путин: Мы не можем прекратить огонь, когда нас наступают
- Забарный, Цыганков и Кучерявый выйдут с первых минут на поле
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
- Красотка дня. Популярная украинская инстаграм-блогерша, которая стала амбассадором Руха. ФОТО