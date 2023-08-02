"Просили играть так же, как играет Зинченко". Украинец - о своем периоде в Депортиво
Орест Лебеденко вспомнил период выступлений в Испании
Фото: rcdeportivo.es
Бывший защитник "Депортиво" Орест Лебеденко рассказал, что в Испании ему ставили в пример игрока "Арсенала" Александра Зинченко.
– У нас в "Депортиво" в последние два месяца был тренер, который пришел за две игры до плей-офф – Рубен Де Лабарера – молодой специалист. Он нам за три недели пытался поставить футбол, в который играют "Арсенал" и "Манчестер Сити" – когда крайние защитники смещаются в середину и играют как опорники, как полузащитники.
И вот мне часто показывали видео Зинченко, он смещался в "Арсенале" в середину и играл как верхний хав, в середине или как опорник, на разных позициях. Через две недели мы схватили это все и на игры плей-офф у нас уже выходили некоторые эпизоды играть так.
‒ И как вам было "выполнять Зинченко"?
‒ Кое-что получалось, кое-что нет. Конечно, было очень мало времени, но были хорошие эпизоды. В общем период в "Депортиво" мне очень запомнился, это время очень пошло мне на пользу, - сказал Лебеденко в интервью Украинскому футболу.
Отметим, в настоящее время Лебеденко играет за португальскую "Визелу".
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