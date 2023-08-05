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Валенсия заинтересовалась 18-летним украинским голкипером, играющим в Хорватии, - источник

Наши за границей
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Речь пока не идет о первой команде

Валенсия заинтересовалась 18-летним украинским голкипером, играющим в Хорватии, - источник

Молодіжна збірна України/Автор невідомий

Новина українською

Украинский голкипер "Хайдука" Давид Фесюк находится в сфере интересов испанской "Валенсии". Об этом сообщает "Футбол 24".

Сейчас испанский клуб ищет нового вратаря, поскольку в ближайшее время Гиорги Мамардашвили может перейти в команду из АПЛ или Серии А.

Испанцы уже приглашали Фесюка на просмотр три года назад, когда ему было 15. Из-за бюрократических моментов Давида не смогли подписать в академию, но в течение всего этого времени следили за прогрессом.

Сейчас в "Валенсии" готовы сделать Фесюка основным вратарем в U-19, а со временем перевести в основной состав первой команды.

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В статье: Валенсия (Испания) Хайдук (Сплит)
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Источник:
Футбол 24

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