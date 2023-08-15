Тренер Галатасарая: Иск Шахтера по Тете? Не думаю, что будут проблемы
В Турции подтвердили, что Шахтер подал жалобу в ФИФА
Фото: Александр Приходько
Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук прокомментировал информацию о том, что "Шахтер" обратился к ФИФА с требованием о дисквалификации вингера Тете, который, по мнению "горняков", самовольно покинул украинский клуб, несмотря на контракт до 31 декабря.
"Наш клуб и юристы нашего клуба работают над этим. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. ФИФА всегда благосклонна к тому, чтобы футболист играл. По юридическим вопросам ничего не могу сказать", - заявил Бурук.
Напомним, что ранее Тете подписал четырехлетний контракт с "Галатасараем", воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и приостановив срок действия контракта с "Шахтером".
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