Тренер Галатасарая: Иск Шахтера по Тете? Не думаю, что будут проблемы

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук прокомментировал информацию о том, что "Шахтер" обратился к ФИФА с требованием о дисквалификации вингера Тете, который, по мнению "горняков", самовольно покинул украинский клуб, несмотря на контракт до 31 декабря.

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"Наш клуб и юристы нашего клуба работают над этим. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы. ФИФА всегда благосклонна к тому, чтобы футболист играл. По юридическим вопросам ничего не могу сказать", - заявил Бурук.

Напомним, что ранее Тете подписал четырехлетний контракт с "Галатасараем", воспользовавшись Annexe 7 ФИФА и приостановив срок действия контракта с "Шахтером".