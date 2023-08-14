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Шахтер требует дисквалифицировать Тете за переход в Галатасарай

Премьер-лига
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Также жалоба поступила и на турецкий клуб

Шахтер требует дисквалифицировать Тете за переход в Галатасарай

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" подал жалобу в ФИФА относительно перехода бразильского вингера Тете и требует отстранить его от футбола. Также "горняки" пожаловались на "Галатасарай", ведь они подписали игрока без согласия "кротов".

Донецкий клуб считает, что "джимбом" не имели право заключать соглашение с игроком, ведь футболист имел действующий контракт с клубом. Ранее сообщалось, что Тете разорвал контракт, но официальной информации от "Шахтера" не было.

Чемпионы УПЛ сезона 22/23 считают, что вингер мог приостановить контракт с клубом по правилам УЕФА, но не сделал этого раньше и остался в команде уже во время полномасштабного вторжения. Это является их основным аргументом для подачи жалобы.

Прошлый сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
fotospor.com

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