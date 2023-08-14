Шахтер требует дисквалифицировать Тете за переход в Галатасарай

"Шахтер" подал жалобу в ФИФА относительно перехода бразильского вингера Тете и требует отстранить его от футбола. Также "горняки" пожаловались на "Галатасарай", ведь они подписали игрока без согласия "кротов".

Донецкий клуб считает, что "джимбом" не имели право заключать соглашение с игроком, ведь футболист имел действующий контракт с клубом. Ранее сообщалось , что Тете разорвал контракт, но официальной информации от "Шахтера" не было.

Чемпионы УПЛ сезона 22/23 считают, что вингер мог приостановить контракт с клубом по правилам УЕФА, но не сделал этого раньше и остался в команде уже во время полномасштабного вторжения. Это является их основным аргументом для подачи жалобы.

Прошлый сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".