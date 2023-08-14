Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер требует дисквалифицировать Тете за переход в Галатасарай
Также жалоба поступила и на турецкий клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" подал жалобу в ФИФА относительно перехода бразильского вингера Тете и требует отстранить его от футбола. Также "горняки" пожаловались на "Галатасарай", ведь они подписали игрока без согласия "кротов".
Донецкий клуб считает, что "джимбом" не имели право заключать соглашение с игроком, ведь футболист имел действующий контракт с клубом. Ранее
Чемпионы УПЛ сезона 22/23 считают, что вингер мог приостановить контракт с клубом по правилам УЕФА, но не сделал этого раньше и остался в команде уже во время полномасштабного вторжения. Это является их основным аргументом для подачи жалобы.
Прошлый сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".
Популярное сейчас
- АПЛ. Челси – Ливерпуль 1:1. Все в атаку!
- Рух на вершине, Кривбасс в топ-5, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Минай - Днепр-1 1:1. Ко всем бедам
- Официально: Трубин - игрок Бенфики
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО