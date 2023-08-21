Почеттино: Мудрику нужно время для адаптации

В матче второго тура АПЛ "Вест Хэм" победил "Челси" в лондонском дерби 3:1.

Михаил Мудрик во второй раз в этом сезоне не вышел в основе команды, Михаил появился на поле после перерыва заменив поврежденного Чуквуэмека.

Маурисио Почеттино в послематчевом комментарии так ответил на вопрос журналистов о Мудрике:

- "На Мудрика давит желание забить первый гол в составе "Челси"? - "Против "Вест Хэма" он сыграл 45 минут. Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде. У него потрясающее мастерство и талант. Нужно только время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем."

В прошлом сезоне в 15 матчах АПЛ Мудрик голов не забивал, на счету украинца два ассиста в этих матчах.