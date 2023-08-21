Почеттино: Мудрику нужно время для адаптации
Тренер в послематчевом комментарии ответил на вопрос журналистов о Мудрике
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В матче второго тура АПЛ "Вест Хэм" победил "Челси" в лондонском дерби 3:1.
Михаил Мудрик во второй раз в этом сезоне не вышел в основе команды, Михаил появился на поле после перерыва заменив поврежденного Чуквуэмека.
Маурисио Почеттино в послематчевом комментарии так ответил на вопрос журналистов о Мудрике:
- "На Мудрика давит желание забить первый гол в составе "Челси"?
- "Против "Вест Хэма" он сыграл 45 минут. Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде. У него потрясающее мастерство и талант. Нужно только время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем."
В прошлом сезоне в 15 матчах АПЛ Мудрик голов не забивал, на счету украинца два ассиста в этих матчах.
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