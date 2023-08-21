  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Почеттино: Мудрику нужно время для адаптации
В тренде

Почеттино: Мудрику нужно время для адаптации

Наши за границей
(1 голосов)

Тренер в послематчевом комментарии ответил на вопрос журналистов о Мудрике

Почеттино: Мудрику нужно время для адаптации

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

В матче второго тура АПЛ "Вест Хэм" победил "Челси" в лондонском дерби 3:1.

Михаил Мудрик во второй раз в этом сезоне не вышел в основе команды, Михаил появился на поле после перерыва заменив поврежденного Чуквуэмека.

Маурисио Почеттино в послематчевом комментарии так ответил на вопрос журналистов о Мудрике:

- "На Мудрика давит желание забить первый гол в составе "Челси"?

- "Против "Вест Хэма" он сыграл 45 минут. Это молодой игрок, которому мы должны доверять, с которым нужно выстраивать отношения и тренерскому штабу, и команде. У него потрясающее мастерство и талант. Нужно только время, чтобы он лучше адаптировался к команде и нашел способ играть так, как мы ждем."

В прошлом сезоне в 15 матчах АПЛ Мудрик голов не забивал, на счету украинца два ассиста в этих матчах.

По теме
yellow-arrow
Зинченко создал собственную киберспортивную команду по Counter Strike
yellow-arrow
Ницца подписала футболистку женской сборной Украины
yellow-arrow
Вернется ли Зинченко? Кристал Пэлас – Арсенал. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 21.08.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football.london

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
21.08.2023 в 13:25
В Челси сейчас очень трудно заиграть, во первых он выходит на замену только, во вторых за это время мяча касается только несколько раз, при этом у Челси пока нет налаженной командной игры в атаке.
Ответить
0
0
SeventyFour (Phoenix)
21.08.2023 в 14:09
Если дело в тренере, то Кучер уже свободен , тоже харьковский крот))
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
21.08.2023 в 12:19
Треба було на 15 років підписати, за 10 би адаптувався
Ответить
+2
-2
SeventyFour (Phoenix)
21.08.2023 в 11:11
Еще 6,5 лет
Ответить
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде