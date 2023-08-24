Украинский тренер, выбивший Ворсклу из еврокубков, сменил команду в Грузии
Украинец возглавил лидера местного чемпионата
Фото: Crystalsport
"Динамо" Батуми объявило о назначении Андрея Демченко на пост главного тренера команды.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 47-летним специалистом был подписан до конца 2025 года.
Предыдущим местом работы украинца была грузинская "Дила", которая сейчас идет 5-й в местном чемпионате. В прошлом сезоне Демченко с клубом выиграл бронзовые награды турнира, а в этом сумел в Лиге конференций пройти словацкий "ДАК" и представителя УПЛ - "Ворсклу".
Ранее он также тренировал молодежную команду запорожского "Металлурга", узбекистанский "Обод", "Львов" и "Металлист 1925".
Сейчас "Динамо" имеет 46 очков за 21 матч и лидирует в грузинском чемпионате.
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