Мудрик снова обогнал достижения Шевченко: вингер получил лучшую украинскую карточку FIFA в истории
Разработчики постарались
Getty Images / Global Images Ukraine
Эра названия "FIFA" у наиболее популярного футбольного симулятора мира подходит к завершению, однако разработчики продолжают выпускать новые карточки.
Свою безумную карточку с невероятным рейтингом получил вингер "Челси" Михаил Мудрик. Разработчики предоставили ему FUTTIES с рейтингом 97. Особенно высоким показателем является скорость, которая составляет максимальные 99 пунктов.
Это самая лучшая карточка для украинского футболиста в истории FIFA. Предыдущим рекордсменом был Андрей Шевченко с рейтингом 96.
Напомним, что минувшей зимой Мудрик также обогнал Шевченко в показателе суммы за трансфер. “Челси” заплатил за Михаила 70 миллионов евро чистыми, в то время как “Милан” в 2006-м выручил за переход легендарного нападающего 43,88 млн евро.
Добавим, что следующий выпуск футбольного симулятора FIFA будет называться EA Sports FC 24. Она официально выйдет 29 сентября.
Популярное сейчас
- Динамо приятно удивило в атаке, вратарь спас Зарю от унижения, Днепр-1 зачем-то усложнил себе задачу
- Конкурент Мудрика разрывает. Челси – Лутон 3:0. Видео голов и обзор матча
- Карпаты стали лидером, Лунин снова в запасе, первая победа Челси. Главные новости за 25 августа
- Антон Кравченко: Коноплянка бежал и ржал, что я не могу его догнать
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО