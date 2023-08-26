Мудрик снова обогнал достижения Шевченко: вингер получил лучшую украинскую карточку FIFA в истории

Эра названия "FIFA" у наиболее популярного футбольного симулятора мира подходит к завершению, однако разработчики продолжают выпускать новые карточки.

Свою безумную карточку с невероятным рейтингом получил вингер "Челси" Михаил Мудрик. Разработчики предоставили ему FUTTIES с рейтингом 97. Особенно высоким показателем является скорость, которая составляет максимальные 99 пунктов.

Это самая лучшая карточка для украинского футболиста в истории FIFA. Предыдущим рекордсменом был Андрей Шевченко с рейтингом 96.

Напомним, что минувшей зимой Мудрик также обогнал Шевченко в показателе суммы за трансфер. “Челси” заплатил за Михаила 70 миллионов евро чистыми, в то время как “Милан” в 2006-м выручил за переход легендарного нападающего 43,88 млн евро.

Добавим, что следующий выпуск футбольного симулятора FIFA будет называться EA Sports FC 24. Она официально выйдет 29 сентября.