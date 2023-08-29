Мудрик вошел в рейтинг "30 до 30" от Forbes Ukraine
Также в списке два представителя киберспортивной команды "sdy"
УАФ/Автор невідомий
Украинская редакция издания Forbes в четвертый раз представило рейтинг "30 до 30: создатели будущего".
Издание характеризует список как "невероятные молодые украинцы, поразившие страну и мир до 30 лет".
Из футболистов в список попал вингер "
Также в списке два представителя киберспорта - CEO команды Monte Дмитрий Вовк и капитан команды Виктор "sdy" Оруджев.
Среди прочих, в жюри списка "30 до 30: создатели будущего" вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, парамедик Юлия "Тайра" Паевская, первая ракетка Украины Элина Свитолина, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут и ряд других украинских деятелей.
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