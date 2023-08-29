Мудрик вошел в рейтинг "30 до 30" от Forbes Ukraine

Украинская редакция издания Forbes в четвертый раз представило рейтинг "30 до 30: создатели будущего".

Издание характеризует список как "невероятные молодые украинцы, поразившие страну и мир до 30 лет".

Из футболистов в список попал вингер " Челси " Михаил Мудрик – которого издание описало как "самый ценный украинский талант со времен Андрея Шевченко".

Также в списке два представителя киберспорта - CEO команды Monte Дмитрий Вовк и капитан команды Виктор "sdy" Оруджев.

Среди прочих, в жюри списка "30 до 30: создатели будущего" вошли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, парамедик Юлия "Тайра" Паевская, первая ракетка Украины Элина Свитолина, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут и ряд других украинских деятелей.