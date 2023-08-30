Миколенко восстановился, Мудрик - еще нет. Защитник в старте Эвертона на матч Кубка лиги с Донкастером
Мудрик вне заявки Челси на матч с Уимблдоном
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 30 августа, в
Так, "Эвертон" на выезде сыграет с "Донкастером" (начало матча в 22:00).
Отметим, что в старте "ирисок" выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, котоырй пропустил начало сезона из-за травмы.
А вот вингер "Челси", который продолжает восстанавливаться после травмы, все еще вне заявки команды на домашний матч против "Уимблдона" (начало – 21:45).
Tonight's Toffees in the #CarabaoCup! ???? pic.twitter.com/0HDBEnJ2n8— Everton (@Everton) August 30, 2023
Your Chelsea side tonight! ????@ParimatchUK | #CarabaoCup pic.twitter.com/JYTJjQVeTe— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2023
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