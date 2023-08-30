Миколенко восстановился, Мудрик - еще нет. Защитник в старте Эвертона на матч Кубка лиги с Донкастером

Сегодня, 30 августа, в Англии пройдут несколько матчей 2-го раунда Кубка Лиги, в которых уже принимают участие и команды АПЛ.

Так, "Эвертон" на выезде сыграет с "Донкастером" (начало матча в 22:00).

Отметим, что в старте "ирисок" выйдет украинский защитник Виталий Миколенко, котоырй пропустил начало сезона из-за травмы.

А вот вингер "Челси", который продолжает восстанавливаться после травмы, все еще вне заявки команды на домашний матч против "Уимблдона" (начало – 21:45).