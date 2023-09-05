Турецкий "Галатасарай" выплатит " Шахтеру " некоторую сумму за трансфер бразильского вингера Тете, сообщают турецкие СМИ.

Как сообщает издание Aspor, ссылаясь на источники в турецком клубе, "Галатасарай" заплатит "Шахтеру" за Тете "небольшую сумму".

Каких-либо других подробностей источник не дает.

Напомним, что ранее "Шахтер" жаловался в ФИФА, требуя отменить переход Тете в "Галатасарай", а также наказать и футболиста, и турецкий клуб.

По мнению "горняков", переход игрока в "Галатасарай" является нелегитимным, так как контракт игрока с "Шахтером" был действителен до января 2024 года, при этом турецкие инсайдеры сообщали о досрочном расторжении контракта.

Также донецкий клуб обратился в ЕСПЧ относительно компенсаций за трансферы Тете и Манора Соломона, ставшего игроком "Тоттенхэма".

Добавим, что Тете в новом сезоне провел за "Галатасарай" три матча, результативными действиями не отметился.