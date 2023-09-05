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Галатасарай заплатит Шахтеру за Тете "небольшую сумму"

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О какой именно цифре идет речь, остается неизвестным

Галатасарай заплатит Шахтеру за Тете "небольшую сумму"

Фото: facebook.com/Galatasaray

Новина українською

Турецкий "Галатасарай" выплатит "Шахтеру" некоторую сумму за трансфер бразильского вингера Тете, сообщают турецкие СМИ.

Как сообщает издание Aspor, ссылаясь на источники в турецком клубе, "Галатасарай" заплатит "Шахтеру" за Тете "небольшую сумму".

Каких-либо других подробностей источник не дает.

Напомним, что ранее "Шахтер" жаловался в ФИФА, требуя отменить переход Тете в "Галатасарай", а также наказать и футболиста, и турецкий клуб.

По мнению "горняков", переход игрока в "Галатасарай" является нелегитимным, так как контракт игрока с "Шахтером" был действителен до января 2024 года, при этом турецкие инсайдеры сообщали о досрочном расторжении контракта.

Также донецкий клуб обратился в ЕСПЧ относительно компенсаций за трансферы Тете и Манора Соломона, ставшего игроком "Тоттенхэма".

Добавим, что Тете в новом сезоне провел за "Галатасарай" три матча, результативными действиями не отметился.

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В статье: Шахтер (Донецк) Галатасарай (Стамбул) Тете
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Источник:
Aspor

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