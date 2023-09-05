Галатасарай заплатит Шахтеру за Тете "небольшую сумму"
О какой именно цифре идет речь, остается неизвестным
Фото: facebook.com/Galatasaray
Турецкий "Галатасарай" выплатит "
Как сообщает издание Aspor, ссылаясь на источники в турецком клубе, "Галатасарай" заплатит "Шахтеру" за Тете "небольшую сумму".
Каких-либо других подробностей источник не дает.
Напомним, что ранее "Шахтер" жаловался в ФИФА, требуя отменить переход Тете в "Галатасарай", а также наказать и футболиста, и турецкий клуб.
По мнению "горняков", переход игрока в "Галатасарай" является нелегитимным, так как контракт игрока с "Шахтером" был действителен до января 2024 года, при этом турецкие инсайдеры сообщали о досрочном расторжении контракта.
Также донецкий клуб обратился в ЕСПЧ относительно компенсаций за трансферы Тете и Манора Соломона, ставшего игроком "Тоттенхэма".
Добавим, что Тете в новом сезоне провел за "Галатасарай" три матча, результативными действиями не отметился.
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