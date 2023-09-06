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Спортдиректор Осиека: Гармаш - икона Динамо

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В хорватском клубе довольны подписанием украинца

Спортдиректор Осиека: Гармаш - икона Динамо

instagram.com/nkosijek

Новина українською

Спортивный директор "Осиека" Ивица Кулешевич прокомментировал подписание хавбека "Динамо" Дениса Гармаша.

"Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского "Динамо", игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне газоне. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб", – сказал Кулешевич.

Напомним, что 33-летний Гармаш подписал с хорватским клубом контракт по схеме 1+1.

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В статье: Денис Гармаш Осиек
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Источник:
Осиек

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