Спортдиректор Осиека: Гармаш - икона Динамо

Спортивный директор "Осиека" Ивица Кулешевич прокомментировал подписание хавбека "Динамо" Дениса Гармаша .

"Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского "Динамо", игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне газоне. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб", – сказал Кулешевич.