Спортдиректор Осиека: Гармаш - икона Динамо
В хорватском клубе довольны подписанием украинца
instagram.com/nkosijek
Спортивный директор "Осиека" Ивица Кулешевич прокомментировал
"Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского "Динамо", игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.
Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне газоне. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб", – сказал Кулешевич.
Напомним, что 33-летний Гармаш подписал с хорватским клубом контракт по схеме 1+1.
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