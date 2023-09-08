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Малиновский встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты

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Несколько неожиданная защита

Малиновский встал на защиту Гасперини после слов экс-игрока Аталанты

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский поделился воспоминаниями о своем периоде в "Аталанте", где он играл под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Накануне экс-защитник "бергамасков" Йоаким Меле обвинил Гасперини в диктаторских методах тренерства. Однако Малиновский, у которого были не лучшие отношения с тренером, встал на его защиту.

"Это трудно, но мы трижды играли в Лиге Европы и трижды – в Лиге чемпионов. Это определенно сложно, но если вы хотите достичь целей и результатов, вам нужно действовать как большие команды.

Если у тебя нет состава стоимостью 300 миллионов, ты должен быть физически готов и быть сильнее других", - приводит слова Малиновского Goal.

Напомним, Малиновский выступал за "Аталанту" с лета 2019 по январь 2023 года.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Goal

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