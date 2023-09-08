Мерсон: Я не видел Мудрика с январского матча против Ливерпуля

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон сравнил дебют форварда "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда с дебютом вингера " Челси " Михаила Мудрика в составе "пенсионеров".

"Расмус Хейлунд выглядел неплохо во время своего дебюта – отличный отрезок. Но это было в течение 20 минут.

Я видел Михаила Мудрика 20 минут против "Ливерпуля" в январе, и с тех пор я его не видел", - сказал Мерсон для Sky Sports.