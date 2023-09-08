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Мерсон: Я не видел Мудрика с январского матча против Ливерпуля

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Английские эксперты продолжают критиковать украинца

Мерсон: Я не видел Мудрика с январского матча против Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон сравнил дебют форварда "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда с дебютом вингера "Челси" Михаила Мудрика в составе "пенсионеров".

"Расмус Хейлунд выглядел неплохо во время своего дебюта – отличный отрезок. Но это было в течение 20 минут.

Я видел Михаила Мудрика 20 минут против "Ливерпуля" в январе, и с тех пор я его не видел", - сказал Мерсон для Sky Sports.

Напомним, что Хейлунд дебютировал за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Арсенала" (1:3). Первый матч Мудрика за "Челси" был против Ливерпуля" (0:0) в январе этого года.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Михаил Мудрик Расмус Хейлунд
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Источник:
Metro

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